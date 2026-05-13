Супутники зафіксували незвичайну активність найпівнічнішого вулкану Камчатки в Росії

Нові супутникові дані від Landsat 9 показали вражаючу картину активності на Камчатці.

Свіжі супутникові знімки зафіксували, як один з найактивніших вулканів Росії розтоплює сніг зсередини: вулканічне тепло продовжує просочуватися крізь замерзлий ландшафт півострова Камчатка.

Знімки, зроблені супутником Landsat 9 23 квітня, демонструють темні канали попелу та вулканічних уламків, що прорізають засніжені схили вулкана Шивелуч на Далекому Сході Росії, пише Space.

Шивелуч – найпівнічніший діючий вулкан на Камчатці та один із найактивніших вулканів на Землі, згідно з даними Обсерваторії Землі NASA. Вулкан відомий своєю майже постійною активністю: супутники часто фіксують викиди попелу, теплові сигнали та лавини розпечених каменів, що стікають по його схилах.

У центрі вулкана знаходиться лавовий купол, що зростає, – насип із густої, повільно рухомої лави, яка в останні місяці розширювалася всередині підковоподібного кратера Шивелуча, згідно зі звітами Камчатської групи реагування на вулканічні виверження (KVERT), на які посилається Обсерваторія Землі NASA.

Коли частини нестабільного купола обвалюються, вони можуть спровокувати стрімкі пірокластичні потоки, що складаються з розпеченого попелу, газу та вулканічної породи. Ці потоки залишають після себе товсті відкладення, які можуть зберігати тепло протягом місяців або навіть років після виверження.

Це залишкове тепло видно з космосу

На нових супутникових знімках сніг розтанув уздовж декількох каналів стоку, де в останні місяці по схилах вулкана поширилися свіжі вулканічні відкладення. Деякі темні "шрами", виділені на зображеннях, все ще можуть зберігати тепло після потужного виверження Шивелуча у 2023 році, яке спричинило масштабні пірокластичні потоки.

"Шивелуч – це неймовірний вулкан, який вибухав знову і знову", – підкреслила вулканолог Джанін Кріппнер у заяві, опублікованій Обсерваторією Землі NASA разом зі знімками.

"Він проходить через цикли руйнування, але потім знову і знову відновлюється завдяки постійній вулканічній активності". "Його зображення дійсно варто було б розмістити на мотиваційному постері", – додала Кріппнер.

