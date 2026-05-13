Угорщина вперше з початку війни викликала посла РФ через атаку на Україну: реакція Зеленського

Мадяр заявив, що Угорщина надасть усю необхідну допомогу постраждалим від удару по Закарпаттю.

Міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан викликала російського посла на зустріч у зв'язку з атакою дронів на Закарпаття. Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, пише HVG.

Після першого засідання нового угорського уряду Мадяр засудив російську масовану атаку на Україну 13 травня, зокрема на Закарпатську область.

"Уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття", - сказав він.

Відео дня

Мадяр зазначив, що глава МЗС Угорщини викликала російського посла на зустріч 14 травня об 11:30 у зв'язку з атакою дронів.

Також Мадяр заявив, що Угорщина надасть всю необхідну допомогу постраждалим від удару по Закарпаттю.

"Ми запропонували допомогу угорського уряду. Ми готові надати будь-яку допомогу, чи то виробництво електроенергії, чи щось інше", - заявив прем'єр Угорщини.

Реакція Зеленського

На заяву Мадяра відреагував президент України Володимир Зеленський. У своєму Telegram-каналі він подякував новому уряду Угорщини за небайдужість і сильну позицію.

"Важлива заява із засудженням російського нападу на Україну від прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Москва знову продемонструвала, що становить загальну загрозу не тільки для України, але й для сусідніх країн та Європи загалом. Напад триває. Здійснено запуск перших ракет. Наша спільна позиція важлива для припинення цієї жорстокої війни", – написав Зеленський.

Масована атака на Україну - що відомо

Нагадаємо, що 13 травня Росія розпочала масовану атаку на Україну, яка триває досі. Радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що вдень росіяни запустили "Шахеди" по території України.

За словами Флеша, однією з цілей атаки став Київ. Як заявив мер столиці Віталій Кличко, у Києві працювали сили ППО.

Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН, що Росія, ймовірно, почала активніше використовувати територію Білорусі для керування ударними дронами під час нинішньої масованої атаки на захід України. Він зазначив, що багато з тих дронів, які атакували захід України, летіли через північний захід поблизу кордону з Білоруссю.

Крім того, Флеш прогнозує, що масована комбінована атака РФ, яку сьогодні розпочала Росія, ймовірно, триватиме до обіду 14 травня. За його словами, ворог здійснює комбіновану масштабну атаку, на яку Сили оборони очікували.

Вас також можуть зацікавити новини: