Єрмак у суді заявив, що не має 180 млн гривень для застави

Адвокат Єрмака вважає несправедливою і необґрунтованою суму застави, запропоновану прокурором.

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в нього немає 180 мільйонів гривень, щоб заплатити заставу, яку пропонує сторона обвинувачення.

"В мене точно немає таких грошей", - наголосив Єрмак в коментарі журналістам.

При цьому він додав, що в нього є лише ті кошти, які відображені в його декларації.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін наголосив, що має надію, що суд винесе справедливе рішення, яке відповідає вимогам закону й захисту прав людини. Він зазначив, що сума застави не може бути непосильною для особи.

"180 млн - це ж треба мати джип з грошима і то не вміститься", - наголосив адвокат Єрмака.

При цьому він зазначив, що не розуміє, чим керувався прокурор, визначаючи такий розмір застави.

"Він як аргумент наводить "спосіб життя Єрмака". Ми маємо оперувати доказами, а не думками, припущеннями. Оці 6 років, які Єрмак провів у бункері. А коли він звільнився і пішов у відставку, то він поїхав у Монако чи на фронт? Це отой спосіб життя, про який каже прокурор? То це про що йдеться?", - зазначив Фомін.

Суддя Віктор Ногачевський заявив, що остаточне рішення щодо запобіжного заходу для Єрмака буде оголошено завтра, 14 травня, о 9:00.

Запобіжний захід для ексочільника ОП Єрмака - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) розпочав розгляд запобіжного заходу для ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Прокурорка САП розповіла, що офіційні доходи Єрмака є неспівмірними з вартістю будівництва котеджного містечка і з тими коштами, які були виявлені в нього. Також свідки у справі кажуть, що він є мультиміліонером, тобто його майновий стан є набагато вищим.

Вона зазначила, що на переконання сторони обвинувачення розмір застави, який буде надійною альтернативою триманню під вартою, є 180 млн грн.

