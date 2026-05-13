Під жвавим районом популярного курортного міста виявили давньоримські поховання

Археологи знайшли давньоримські могили під одним із сучасних районів міста Задар у Хорватії, відкривши нові подробиці про життя регіону задовго до того, як він став популярним туристичним напрямком, повідомляє Fox News.

Поховання виявили в районі Реля - одному з жвавих кварталів прибережного Задара, який відомий своїм узбережжям, історичною архітектурою та численними римськими пам’ятками.

Як повідомили в департаменті археології Університету Задара, некрополь датується періодом від І століття до нашої ери до V століття нашої ери.

За словами дослідників, сучасний район Реля розташований над частиною великого античного некрополя римського Задара.

"У римські часи кладовища розташовувалися за межами міських мурів, переважно вздовж головних доріг. Саме вздовж одного з таких шляхів римляни ховали своїх померлих тут майже 500 років", - зазначили археологи.

У ширшому районі Реля, де нині розташовані торговельний центр та інші сучасні об’єкти, раніше вже виявили близько 3 тисяч поховань.

"Сьогодні ця територія є однією з найактивніше забудовуваних і найжвавіших частин Задара. Однак у римську епоху, коли створювався некрополь, це була околиця міста", - йдеться у повідомленні.

Професор Університету Задара Ігор Борзіч повідомив, що на новій ділянці виявили близько 15 поховань.

За його словами, знахідки добре демонструють еволюцію поховальних практик протягом століть.

"У I-II століттях нашої ери домінувала кремація", - пояснив Борзіч.

У могилах археологи знаходили скляні посудини для пахощів, керамічні чаші, олійні лампи, монети та інші ритуальні предмети.

Починаючи з II століття дедалі більшого поширення набували традиційні поховання тіл. Науковець зазначив:

"З часом у таких могилах ставало менше супровідних речей, що відображає поступову зміну ставлення до потойбічного життя та ширші релігійні трансформації - від язичницьких традицій античності до утвердження християнства".

На думку археологів, ці поховання свідчать про те, що населення римського Іадера - так у давнину називався Задар - уважно стежило за культурними та релігійними тенденціями всієї Римської імперії.

Борзіч наголосив, що подібні знахідки для Задара не є несподіванкою, однак кожна з них має власну історію та цінність.

Сучасна археологія, за його словами, дедалі активніше використовує лабораторні аналізи, які допомагають визначити походження людей, їхній раціон, стан здоров’я та навіть причини смерті.

"Саме в цій сфері ми очікуємо отримати нову й, можливо, несподівану інформацію", - додав він.

Серед найцікавіших знахідок - поховання, яке може походити ще з до-римського періоду та належати до давньої лібурнійської культури, а також обвуглені залишки II-III століть нашої ери.

За словами археолога, ймовірно, йдеться про залишки їжі або зерна, які передадуть на додатковий аналіз.

Усі знайдені артефакти планують ретельно дослідити та тимчасово виставити в колекції департаменту археології.

Також на місці розкопок виявили предмети XX століття, пов’язані з періодом італійської окупації Задара.

"Це ще раз нагадує про важливу роль міста впродовж усієї його історії", - зазначив Борзіч.

Він пояснив, що стратегічне значення Задара зумовлене його розташуванням на важливих морських шляхах східної Адріатики та родючими землями навколо міста. Археолог підсумував:

"Саме ці чинники дозволяли Задару залишатися важливим центром у різні історичні епохи".

