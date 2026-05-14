Атака росіян на Київ: кількість поранених різко зросла, одна людина загинула (фото)

У Дарницькому районі після влучання обвалились конструкції багатоповерхового будинку. Наразі там працюють рятувальники. Крім того, у столиці пролунали нові потужні вибухи. У Київській області також є поранені.

Внаслідок масованої атаки росіян на Київ поранення отримали 16 людей. Також стало відомо про одного загиблого.

Про це повідлмив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його даними, "станом на зараз відомо, що в наслідок атаки постраждало 16 осіб.

"На жаль, одна людина загинула", - повідомив він.

Раніше мер міста Віталій Кличко повідомляв про 11 поранених, 9 із яких було госпіталізовано.

Крім того, за даними ДСНС, у Дарницькому районі після влучання обвалились конструкції багатоповерхового будинку. Наразі рятувальники дістали з-під завалів 10 осіб.

"Проводиться аварійно-рятувальні роботи для пошуку постраждалих", - додали рятувальники.

Також у ДСНС повідомили, що крім багатоповерхівки у Дарницькому районі за іншою адресою зафіксовано падіння уламків на територію АЗС.

Щодо інших столичних районів рятувальники деталізували, що на Оболоні зафіксовано падіння уламків на відкритий території та на трьох поверхову будівлю паркінгу та бізнес центру.

"Також за іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12 поверсі та влучання в 25 поверхову недобудову, є травмовані", - йдеться у повідомленні.

В Дніпровському районі, за даними ДСНС, внаслідок атаки сталось загоряння на даху пʼяти поверхового житлового будинку. Виявлено одного потерпілого.

Ситуація в Київській області

Всю ніч Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. За даними Київської ОВА, у Бориспільському районі поранені 5 людей. Чоловіка та жінку з осколковими пораненнями госпіталізовано до лікарні, ще 3 жінкам медичну допомогу надали на місці.

Також у Фастівському районі травмовано жінку 1984 року народження. Їй медична допомога була надана на місці.

"Станом на зараз наслідки атаки фіксуємо у шести районах області. У багатьох місцях триває ліквідація пожеж.", - деталізували в ОВА.

Пізніше у МВС уточнили, що загалом у Київській області внаслідок нічної атаки поранення дістали 7 людей, серед них одна дитина.

"У Фастівському районі постраждали двоє людей. У Бориспільському – п’ятеро, серед яких дитина", - йдеться у повідомленні.

Нічний удар по Україні

Після 3 ночі росіяни почали атакувати Київ. На місто летіли як ракети, так і "Шахеди".

Наразі наслідки фіксуються у низці столичних районів.

