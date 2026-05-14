Туман є цілим середовищем існування та непомітно очищає повітря від забруднень, - вчені

Вчені зазначили, що всього в одній краплі туманної води може міститися близько десяти мільйонів бактерій.

Туман є не стерильною суспензією крапель води, а справжнім середовищем існування. Він містить живі та зростаючі бактерії, деякі з яких непомітно поглинають забруднення в повітрі, пише Earth.

Вчені з Арізонського державного університету у своєму дослідженні розповіли, що вони вивчили, як поводяться бактерії в повітряних потоках. Вони з'ясували, які бактерії присутні в тумані і чи дійсно вони живі та ростуть усередині крапель.

За словами вчених, менше одного відсотка окремих крапель туману містять бактерії. Це може здатися мізерно малим, але туман містить майже неймовірну кількість крапель, і коли їх усі скласти, картина змінюється повністю.

Відео дня

"Якщо взяти всі краплі разом, концентрація бактерій така ж, як в океані", – заявив співавтор дослідження Ферран Гарсія-Пічель.

Вчені зазначили, що всього в одній краплі туманної води може міститися близько десяти мільйонів бактерій. Вони підкреслили, що туман з точки зору мікроорганізмів приблизно так само насичений життям, як і море.

У всіх зразках виділялася одна група: метилобактерії. Повітря, зібране до появи туману, містило їх менше, ніж повітря, зібране після, що дозволяє припустити, що туман активно сприяє їх поширенню.

Дослідники повідомили, що метилобактерії харчуються простими вуглецевими сполуками, зокрема формальдегідом – поширеним забруднювачем, який сприяє утворенню озонового смогу.

Як бактерії очищують повітря

Вчені виявили, що бактерії стають більшими і діляться. Також вони помітили, що бактерії в тумані використовують формальдегід як їжу для підтримки свого росту.

Команда виявила, що при високих концентраціях формальдегід стає токсичним для самих бактерій, тому вони розщеплюють його на вуглекислий газ, щоб зберегти безпеку свого середовища проживання. Бактерії не просто поглинають забруднюючі речовини. Вони очищають повітря, щоб вижити, і тим самим роблять його чистішим для всіх інших.

Проблеми збору води з туману

У виданні зазначили, що збір води з туману довгі роки вважався чудовим способом отримати чисту воду в регіонах з дефіцитом води. Часто його представляли як чисте, природне джерело.

Нове дослідження показує, що до цієї води слід ставитися як до будь-якої іншої. Вчені закликають тестувати та очищати перед вживанням воду, отриману шляхом збору з туману.

Вода з туману не стерильна. Вона містить живі бактерії, які розкладають хімічні забруднювачі, і поки що ніхто точно не знає, що саме в ній міститься і в яких концентраціях.

Вчені створили "живий пластик"

Раніше вчені створили новий вид пластику, який можна "запрограмувати" на саморуйнування. У новому дослідженні було використано просунутий двоферментний підхід.

Команда дослідників шляхом впровадження в матеріал сплячих бактеріальних спор і ферментів, що розщеплюють пластик, змогла створити матеріал, який повністю розкладається всього за шість днів, не утворюючи при цьому шкідливого мікропластику.

Хоча перший прототип базується на полікапролактоні, дослідники вважають, що ті самі принципи можна застосувати й до інших типів пластику, особливо до одноразових пластиків, які значною мірою сприяють утворенню глобальних відходів.

Вас також можуть зацікавити новини: