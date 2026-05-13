Євросоюз майже визначився, що робити з українцями наступного року

Поточний режим тимчасового захисту українців в Євросоюзі закінчується у березні 2027 року, однак Брюссель, ймовірно, продовжить дію цього механізму ще на один рік - до березня 2028-го. Про це в інтерв’ю DW заявила спецпосланниця ЄС з питань українців Ільва Йоганссон.
"З огляду на поточну ситуацію, я думаю, що (від Єврокомісії) надійде пропозиція продовжити його ще на один рік - до березня 2028 року. І я думаю, що держави-члени ЄС із цим погодяться", - сказала вона.
За словами чиновниці, в ЄС розуміють стурбованість українських біженців відсутністю визначеності їх статусу після березня 2027 року. Особливо на тлі того, війна триває, і мирної угоди на горизонті не проглядається.
"Ми не бачимо мирної угоди в найближчому майбутньому. І тому люди, звісно, повинні розуміти, що відбуватиметься далі", - зазначила Йоганссон.
Як писав УНІАН, уряд Ірландії готується до завершення дії тимчасового захисту українців в ЄС. Нова стратегія передбачає, що основні фінансові виплати надаватимуть біженцям лише після їх повернення в Україну. Держава планує оплачувати витрати на переїзд, а щомісячну допомогу в Ірландії з жовтня скоротять із 600 до 400 євро. Водночас влада Ірландії хоче запровадити нову систему дозволів для частини українців, які бажатимуть залишитися в країні.
Також ми розповідали, що український уряд прагне добровільного повернення біженців. При цьому Київ хоче отримувати дані про громадян, які залишаються під тимчасовим захистом, щоб спланувати політику щодо їх повернення.