Латвія готується повністю заборонити автобусне сполучення з Росією та Білоруссю

У Латвії пояснили можливу заборону рейсів до Росії загрозою з боку спецслужб.

Влада Латвії має намір повністю заборонити пасажирські та транзитні автобусні рейси до Росії та Білорусі. З відповідною ініціативою виступило міністерство транспорту країни, яке підготувало поправки до правил міжнародних автобусних перевезень.

Як повідомляє Delfi, у Ризі вважають такі заходи необхідними з точки зору національної безпеки. У міністерстві заявили, що регулярне транспортне сполучення з Росією та Білоруссю підвищує ризики для громадян Латвії, включаючи можливі спроби вербування та тиску з боку спецслужб.

Відомство підкреслює, що запропоновані обмеження, за його оцінкою, відповідають Конституції і можуть вважатися виправданими "у демократичному суспільстві". При цьому влада визнає, що транспортні компанії можуть зазнати серйозних фінансових втрат.

Ініціатива стала продовженням курсу на посилення обмежень щодо поїздок до Росії та Білорусі. Ще в лютому 2025 року Сейм Латвії підтримав поправки, що забороняють організовані туристичні поїздки до цих країн. Тоді влада також посилалася на загрози можливих затримань, вербування та дій спецслужб.

Після початку повномасштабної війни Білорусь запровадила безвізовий режим для громадян Латвії та Литви. За офіційними даними, лише за 2024 рік Білорусь відвідали близько 74 тисяч громадян Латвії, а Росію – приблизно 24 тисячі.

Восени 2025 року в Латвії вже набрала чинності заборона на нерегулярні автобусні перевезення до Росії та Білорусі. Тоді регулярні маршрути зберегли, однак обмеження було продовжено щонайменше до кінця жовтня 2026 року. Тепер влада обговорює можливість повного припинення автобусного сполучення.

Ситуація на кордоні Латвії та Білорусі

Наприкінці березня глава служби безпеки Латвії Нормундс Межвієц заявив, що Білорусь навчає мігрантів боротьбі з європейськими прикордонниками. Їхню підготовку проводять у спеціальних таборах і переправляють через кордони Європейського Союзу до Польщі та країн Балтії.

