Росія усю добу атакує залізницю: загинули працівники, низка потягів запізнюються

Ворожі удари забрали життя двох залізничників.

Внаслідок масованої дронової атаки РФ на інфраструктуру "Укрзалізниці" було пошкоджено рухомий склад та вбито співробітників компанії, повідомляє телеграм-канал перевізника.

Зазначається, що "Укрзалізниця" стала однією з основних цілей ворога.

"23 удари прийшлись саме на залізничні об'єкти на заході, півночі та в центральній частині України", - зазначається у повідомленні

"Вони не були на робочих місцях в цей час, але ж ворог б'є без розбору, а також одного нашого колегу травмованого там же", - зазначається у повідомленні.

Під ворожими ударами була енергетична інфраструктура перевізника, мости, пасажирські, вагонні та локомотивні депо у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській та Дніпропетровській областях.

"Також зафіксовано влучання в рухомий склад - ще вночі було пошкоджено три локомотиви", - додає "Укрзалізниця".

У пресслужбі Офісу президента уточнили, що ворожі дрони також пошкодили 7 вагонів приміського сполучення, 8 вантажних вагонів, 5 тягових підстанцій, 5 депо, 2 мости.

Тривала атака призвела також до затримки низки потягів.

Так, поїзд №101/102 Харків-Лозова затримується на чотири з половиною години. Ще ряд потягів, за даними порталу УЗ, затримуються на 1,5-3 години.

Серед них також поїзди міжнародного сполучення:

Дніпро-Хелм - затримка на 3:12 год.;

Пшемисль-Київ - затримка на 2:30 год;

Відень - Київ - затримка на 1:48 год;

Київ- Будапешт - затримка на 1:29 год.

Масована атака на Україну 13 травня

Як повідомляв УНІАН, 13 травня з самого ранку Росія атакувала Україну дронами. Основний напрямок удару - Захід нашої держави. Ще однією ціллю атаки був Київ. У столиці уламки БПЛА впали на відкритій території в Оболонському районі.

Крім цього, ворог атакував дронами Рівне та область. На Рівненщині БПЛА влучив у житловий будинок. Спочатку в ОВА повідомили про двох загиблих та чотирьох поранених. Пізніше заявили про ще одного загиблого. За даними ДСНС, постраждали шестеро людей.

Під масованою атакою також опинився Луцьк. За інформацією секретарки Луцької міськради Катерини Шкльоди, зафіксовані вибухи в центрі міста.

