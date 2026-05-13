Популярність сонячних панелей у ЄС б’є рекорди, але це створює неочевидну проблему

Ціни на електроенергію у ЄС в окремі години знижуються до -500 євро за мегават-годину.

Сонячна генерація стала найбільшим джерелом електроенергії в Європі у літні місяці. Проте це стрімке розширення зараз стикається з новою проблемою: супутня інфраструктура не встигає за ним.

Зростання потужностей сповільнюється, фінансова віддача знижується, а рекордна кількість електроенергії марнується через те, що енергомережі не в змозі впоратися зі стрімким зростанням обсягів виробництва, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що цієї весни обсяг сонячної генерації вже побив рекорди на основних ринках, включаючи Німеччину, Велику Британію та Францію. У найближчі місяці очікується ще більше генерації.

Це більше електроенергії, ніж може спожити регіон, і виробники все частіше змушені на кілька годин зупиняти електростанції в сонячні дні. У найближчі місяці може бути втрачено близько 40 терават-годин електроенергії, чого вистачило б для забезпечення струмом Лондона з передмістями впродовж року. Це на чверть більше, ніж у 2025 році.

Надлишок електроенергії також призводить до падіння цін на неї нижче нуля в окремі години. Часом погодинні тарифи в Німеччині та Франції падали приблизно до мінус 500 євро за мегават-годину.

При цьому очікується, що лише цього року буде додано близько 80 гігават, що еквівалентно встановленню приблизно шести панелей щосекунди.

Через надлишок сонячної електроенергії оператори енергомереж ЄС все частіше зобов’язують сонячні електростанції обмежувати потужності. Зокрема, у першому кварталі в Іспанії було зупинено близько 16% виробництва сонячної енергії, що приблизно вдвічі перевищує показник минулого року. За оцінками London Stock Exchange Group, у Німеччині цей показник зріс із 7% до приблизно 13%.

При цьому виробники самі вимикають СЕС, коли вартість електроенергії стає від’ємною, аби не сплачувати споживачам за неї.

Однак, коли оператори енергомереж наказують сонячним паркам відключитися, компанії, як правило, отримують компенсацію. У Німеччині, яка є найбільшим сонячним ринком Європи, ці витрати в кінцевому підсумку лягають на споживачів, хоча зараз їх покриває федеральний бюджет, щоб полегшити навантаження.

Видання зазначає, що з огляду на примусові обмеження виробництва сонячної електроенергії і, відповідно, недоотримані кіловати, слід терміново зосередитися на зміцненні енергомереж та розвитку акумуляторних систем. Видання зазначає:

"За оцінками Європейської комісії, до 2040 року на інвестиції в енергомережі знадобиться близько 1,2 трлн євро… Потужності систем накопичення енергії у ЄС мають зрости у чотири рази".

На початку квітня стало відомо, що приватний китайський конгломерат SANY інвестує понад 1 мільярд євро в енергетичний проект, що включає два сонячні парки, які будуть побудовані в повіті Тіміш в Румунії. Проект також включає систему накопичення енергії та центр обробки даних.

Разом з тим, в Німеччині, Франції та Іспанії під час піку сонячної активності вже фіксують низькі або навіть негативні ціни на електроенергію. Хоча увечері європейці можуть сплачувати за світло значно більше ніж українці.

