Війна замість переговорів: Москва готується розширити територіальні претензії, – FT

Путін має намір підвищити ціну перемир’я після можливого захоплення Донбасу, пише видання.

Росія та Україна все менше вірять у можливість відновлення мирних переговорів за посередництва США навіть після завершення кризи на Близькому Сході. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, обізнані з позиціями обох сторін.

За даними видання, Володимир Путін зробив ставку на подальше просування російських військ і має намір розширити свої вимоги після можливого встановлення контролю над усією територією Донбасу. Джерела стверджують, що російське керівництво розраховує домогтися нових територіальних поступок уже з більш сильних позицій.

У Києві при цьому вважають, що Україна стала менш вразливою до тиску з боку Вашингтона з метою якнайшвидшого укладення невигідної угоди. Українські чиновники вважають, що ситуація на фронті стабілізувалася, а удари далекобійних дронів по російській території посилили позиції Києва.

Незважаючи на заяви Дональда Трампа про те, що сторони нібито "наближаються до угоди", співрозмовники FT стверджують, що ані Москва, ані Київ уже не бачать сенсу в продовженні нинішнього формату переговорів.

Українські представники заявили, що фактично переговорний процес зупинився ще в лютому після чергового раунду контактів з Росією. У Києві також незадоволені тим, що США, на їхню думку, не змогли змусити Москву пом'якшити свої вимоги.

"Американській стороні не вдалося домогтися від Росії жодного прогресу", – цитує FT одного з українських чиновників.

При цьому і Путін, і Зеленський продовжують публічно підтримувати участь США в дипломатичному процесі, намагаючись зберегти інтерес Трампа до теми війни.

Видання також пише, що російський президент відкинув пропозиції європейського посередництва і не підтримав ідею проведення саміту на нейтральній території. В якості можливого переговірника від Європи Путін раніше несподівано згадав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шрьодера, що викликало різку реакцію в ЄС та Україні.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що дозволяти Москві обирати представника Європи було б "нерозумно". Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також розкритикував таку ідею.

Територіальні амбіції Путіна

За даними FT, російське військове керівництво переконує Путіна, що армія зможе встановити контроль над Донбасом вже до осені. Після цього Кремль, як стверджують джерела, має намір підняти ціну будь-якого можливого припинення вогню.

Водночас співрозмовники видання зазначають, що реальний прорив Росії на фронті поки що виглядає малоймовірним. Темпи просування залишаються повільними, а Україна продовжує завдавати ударів по російській логістиці, складах і військовій інфраструктурі в глибокому тилу.

Деякі джерела FT стверджують, що довгострокові цілі Кремля можуть виходити далеко за межі Донбасу і включати спроби посилити контроль над півднем України, включаючи напрямок Одеси, а також збереження тиску на Київ.

