'Ціна тимчасового 'перемир'я': в DeepState прокоментували масовані обстріли України

Там зазначають, що сьогодні РФ запустила одну з найбільших партій дронів в напрямку західних областей.

Масовані обстріли України - це ціна тимчасового "перемир'я" з росіянами. Про це зазначають аналітики DeepState.

"А далі існує загроза застосування балістики по країні. Це результат того підступного тимчасово "миру" від московитів, яке вони використали для того, щоб накопичити ресурс і продовжити вбивства українців та знищення інфраструктури, зокрема, цивільної. Позиція України була чіткою і людяною. Для московитів це просто цинічний шанс знову вбивати", - наголошують аналітики.

Також зазначається, що на фронті ворог не змінив свою тактику - там де потрібно і вигідно для них, то вони поповнювали запаси, укріплювали свої позиції, проводили ротації та евакуації поранених, а також забирали 200. В DeepState наголошують:

"А там, де це не потрібно то вони продовжували обстріли, штурмові дії тощо. Українські бійці відповідали абсолютно дзеркально та знищували московитів із великим задоволенням у разі порушення режиму тиші".

В повідомленні сказано, що відбувається активізація обстрілів у фронтовій та прифронтових зонах, зокрема, противник застосовує КАБи.

Удар РФ по Україні 13 травня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 травня, Росія здійснює масовану атаку безпілотниками на західні області України, є жертви та влучання.

Так, ворог атакував кількома дронами Рівне та область. На Рівненщині БПЛА влучив у житловий будинок. Є загиблі і поранені.

Під масованою атакою опинився Луцьк. За інформацією секретарки Луцької міськради Катерини Шкльоди, зафіксовані вибухи в центрі міста.

Окрім того, під атакою ворожих БПЛА перебувають Закарпатська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська області. Зокрема, за даними очевидців, безпілотник дістався і курортного Буковеля.

За інформацією депутата Ужгородської міськради Віталія Глаголи, у Сваляві "Шахед" влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Також він повідомив про загрозу БПЛА для Міжгір'я, Іршави, Сваляви, Мукачева та Ужгорода.

Згодом Глагола додав, що в Ужгороді є влучання. Зокрема, один із дронів влучив в об’єкт критичної інфраструктури в районі мікрорайону Дравці. Він наголосив, що Ужгород був атакований вперше з початку повномасштабної війни.

У Жовкві на Львівщині стався ворожий приліт в обʼєкт критичної інфраструктури, повідомив міський голова Олег Вольський. Місто залишилося без світла.

