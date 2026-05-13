Дальність польоту, радіус ураження і точність: в Міноборони розповіли деталі про КАБи

Калібр (маса бойової частини): від близько 130 кг до 1 500-3 000 кг.

Керовані авіаційні бомби (КАБ) суттєво різняться за розміром і можливостями залежно від призначення. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Зазначається, що калібр (маса бойової частини): від близько 130 кг (американська мала бомба GBU-39 SDB) до 1 500-3 000 кг (російські ФАБ-1500 і ФАБ-3000).

Дальність скидання:

керовані бомби без крил - 10-28 км;

плануючі бомби - 50-95 км залежно від висоти та швидкості носія;

спеціалізовані малогабаритні (GBU-39) - до 110 км;

плануючі бомби з реактивним прискорювачем - до 150 км і більше;

Зазначається, що кругове ймовірне відхилення (КВО): GPS/інерційне наведення - 5-15 метрів; лазерне та тепловізійне - 1-3 метри.

"КАБи стали основою ударного потенціалу провідних армій світу - США, Ізраїлю, країн НАТО, Китаю, Росії. У сучасній доктрині країн-членів Альянсу некеровані бомби фактично виведені з бойового застосування. Ключовий принцип - "вистрілив і забув" (fire and forget): пілот скидає бомбу з безпечної відстані та залишає зону ураження ворожої ППО до того, як бомба досягне цілі. Це мінімізує ризики для авіації й дозволяє уражати об'єкти глибоко в обороні противника без прямого вогневого контакту", - йдеться у повідомленні.

