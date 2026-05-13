У Кремлі заявили, що готові вести бізнес зі США, але лише за однієї умови

Росія зацікавлена у спільних економічних проектах зі Сполученими Штатами, якщо Вашингтон перестане пов'язувати торговельні зв'язки з мирною угодою щодо України. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, пише Reuters.

Пєсков сказав, що як російські, так і американські компанії потенційно можуть отримати вигоду від низки спільних інвестиційних та економічних проєктів.

"У тій мірі, в якій американська сторона готова відокремити перспективи нормалізації торговельно-економічних відносин від врегулювання ситуації в Україні, або в тій мірі, в якій відбудеться врегулювання ситуації в Україні, ми сподіваємося, що відкриється шлях до реалізації цілого ряду економічних проєктів", – сказав він.

Пєсков також заявив, що для початку повноформатних мирних переговорів між Україною та Росією необхідно, щоб президент України Володимир Зеленський віддав наказ ЗСУ покинути територію "російських регіонів".

Раніше Путін заявив про потенційну можливість спільної розробки Росією та США величезних запасів корисних копалин в Арктиці, а також озвучив можливість реалізації проєктів на Алясці. Його представник з інвестицій Кирило Дмитрієв навіть запропонував будівництво залізничного тунелю під Беринговою протокою для з'єднання двох країн.

Однак поки що Росія залишається під масштабними санкціями США, в основному пов'язаними з війною. Зусилля Трампа щодо її припинення досі не принесли прориву, хоча і він, і Путін останніми днями заявляли, що, на їхню думку, кінець конфлікту близький.

Раніше глава російського МЗС Сергій Лавров звинуватив США в тому, що вони "не приховують бажання контролю над транзитом газу через Україну". Він також заявив, що США планують викупити газопроводи "Північні потоки" у європейців за безцінь, щоб відновити їх і "диктувати власні ціни на газ". Також він звинуватив США у спробі встановити контроль над співпрацею в нафтовій сфері, яку Венесуела раніше вела з "Роснефтью".

Також Лавров повідомив, що зараз "жодні спільні проєкти Росії та США не реалізуються".

