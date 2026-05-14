РФ масовано атакувала Київ, є постраждалі, під завалами шукають людей

У Києві після 3-ї години ночі пролунали вибухи. Працює ППО, чутно прольоти дронів.

05:40 Кличко повідомив про 9 постраждалих внаслідок масованої атаки ворога на столицю. Усіх госпіталізовано до медзакладів міста, двоє людей отримали  допомогу амбулаторно.

05:11 Кличко повідомив про чотирьох постраждалих у Києві.

Відео дня

04:58 Як повідомив Віталій Кличко, наразі медики госпіталізували двох постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Бригади продовжують чергувати на місцях влучань.

04:48 ЗМІ повідомили, що в Харкові пролунав вибух.

04:43 Віталій Кличко повідомив, що в Голосіївському районі сталося падіння уламків на будівлю бізнес-центру.

У Дніпровському зафіксовано загоряння гаражів та припаркованого автомобіля.

На Оболоні влучення в 25-поверховий недобуд.

Фото Обстріл Києва 14 травня 14 травня 2026
Фото Обстріл Києва 14 травня 14 травня 2026
Фото Обстріл Києва 14 травня 14 травня 2026
Фото Обстріл Києва 14 травня 14 травня 2026
Фото Обстріл Києва 14 травня 14 травня 2026
Фото Обстріл Києва 14 травня 14 травня 2026

04:37 У Дарницькому районі, де обвалилися конструкції житлового будинку і під завалами перебувають люди, триває пошуково-рятувальна операція. Усі служби на місці, повідомив Віталій Кличко.

04:23 У Дарницькому районі, за попередньою інформацією мера столиці Віталія Кличка, обвалилися конструкції житлового будинку. Там можуть бути заблоковані люди. Рятувальники прямують на місце.

Також у Дарницькому районі горять МАФи та виникла пожежа на АЗС.

У Дніпровському районі сталося влучання в приватний житловий будинок.

04:15 Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі уламки впали на триповерхову будівлю паркінгу та на будівлю бізнес-центру. Також є влучання уламків у квартиру на 12-му поверсі житлового будинку. Виникла пожежа.

Ще в одному місці в Дарницькому районі уламки впали біля нежитлової будівлі.

У Солом'янському районі уламки впали на територію нежитлової забудови.

04:14 Тимур Ткаченко повідомив, що в Дарницькому районі пошкоджено житловий будинок. Сталося обвалення конструкцій. Під завалами перебувають заблоковані люди.

03:59 Повітряні сили ЗСУ повідомили про групу крилатих ракет у напрямку Києва зі сходу.

03:46 У Шевченківському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю.

На Оболоні ще в одному місці падіння уламків ракети. На території нежитлової забудови.

У Дарницькому районі падіння уламків на відкритій території, повідомив Віталій Кличко, голова столиці.

03:45 На правому березі столиці знову лунають вибухи.

03:43 На одній із ділянок у Голосіївському районі пошкоджено недіючу будівлю.

03:42 Крилаті ракети в Сумській області – курс на Чернігівську/Полтавську області.

03:36 В Оболонському районі зафіксовано наслідки атаки. Є пошкодження нежитлової будівлі, інформація про постраждалих уточнюється, зазначив Ткаченко.

03:34 У Солом'янському районі на парковці горить автомобіль, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко. За іншою локацією у Дніпровському районі пошкоджено житловий будинок. Інформація уточнюється.

03:32 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракет на Київ з півночі.

03:30 Осколок збитої ракети впав в одному з дворів Києва.

03:22 Повідомляється про пошкодження в результаті атаки російських дронів на Київ. У Дніпровському районі БПЛА, за попередніми даними, влучив у дах п'ятиповерхового житлового будинку. У Голосіївському районі уламки збитого дрона впали на проїжджу частину, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Новина оновлюється...

Масована атака по Україні

Нагадаємо, напередодні військовий експерт, керівник проектів з питань безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук заявив, що нова комбінована атака на критично важливі об'єкти в Україні спрямована на тиск на тил і може включати кілька хвиль із застосуванням дронів і ракет. За його словами, наслідки цієї атаки залежать від цілей ворога та ефективності роботи ППО.

Протягом дня, 13 травня, Росія атакувала інфраструктуру "Укрзалізниці". В результаті було пошкоджено рухомий склад та вбито співробітників компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: