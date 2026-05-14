РФ масовано атакувала Київ, є постраждалі, під завалами шукають людей

У кількох районах Києва зафіксовано пошкодження будівель.

У Києві після 3-ї години ночі пролунали вибухи. Працює ППО, чутно прольоти дронів.

05:40 Кличко повідомив про 9 постраждалих внаслідок масованої атаки ворога на столицю. Усіх госпіталізовано до медзакладів міста, двоє людей отримали допомогу амбулаторно.

05:11 Кличко повідомив про чотирьох постраждалих у Києві.

04:58 Як повідомив Віталій Кличко, наразі медики госпіталізували двох постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Бригади продовжують чергувати на місцях влучань.

04:48 ЗМІ повідомили, що в Харкові пролунав вибух.

04:43 Віталій Кличко повідомив, що в Голосіївському районі сталося падіння уламків на будівлю бізнес-центру.

У Дніпровському зафіксовано загоряння гаражів та припаркованого автомобіля.

На Оболоні влучення в 25-поверховий недобуд.

04:37 У Дарницькому районі, де обвалилися конструкції житлового будинку і під завалами перебувають люди, триває пошуково-рятувальна операція. Усі служби на місці, повідомив Віталій Кличко.

04:23 У Дарницькому районі, за попередньою інформацією мера столиці Віталія Кличка, обвалилися конструкції житлового будинку. Там можуть бути заблоковані люди. Рятувальники прямують на місце.

Також у Дарницькому районі горять МАФи та виникла пожежа на АЗС.

У Дніпровському районі сталося влучання в приватний житловий будинок.

04:15 Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі уламки впали на триповерхову будівлю паркінгу та на будівлю бізнес-центру. Також є влучання уламків у квартиру на 12-му поверсі житлового будинку. Виникла пожежа.

Ще в одному місці в Дарницькому районі уламки впали біля нежитлової будівлі.

У Солом'янському районі уламки впали на територію нежитлової забудови.

04:14 Тимур Ткаченко повідомив, що в Дарницькому районі пошкоджено житловий будинок. Сталося обвалення конструкцій. Під завалами перебувають заблоковані люди.

03:59 Повітряні сили ЗСУ повідомили про групу крилатих ракет у напрямку Києва зі сходу.

03:46 У Шевченківському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю.

На Оболоні ще в одному місці падіння уламків ракети. На території нежитлової забудови.

У Дарницькому районі падіння уламків на відкритій території, повідомив Віталій Кличко, голова столиці.

03:45 На правому березі столиці знову лунають вибухи.

03:43 На одній із ділянок у Голосіївському районі пошкоджено недіючу будівлю.

03:42 Крилаті ракети в Сумській області – курс на Чернігівську/Полтавську області.

03:36 В Оболонському районі зафіксовано наслідки атаки. Є пошкодження нежитлової будівлі, інформація про постраждалих уточнюється, зазначив Ткаченко.

03:34 У Солом'янському районі на парковці горить автомобіль, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко. За іншою локацією у Дніпровському районі пошкоджено житловий будинок. Інформація уточнюється.

03:32 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракет на Київ з півночі.

03:30 Осколок збитої ракети впав в одному з дворів Києва.

03:22 Повідомляється про пошкодження в результаті атаки російських дронів на Київ. У Дніпровському районі БПЛА, за попередніми даними, влучив у дах п'ятиповерхового житлового будинку. У Голосіївському районі уламки збитого дрона впали на проїжджу частину, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Масована атака по Україні

Нагадаємо, напередодні військовий експерт, керівник проектів з питань безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук заявив, що нова комбінована атака на критично важливі об'єкти в Україні спрямована на тиск на тил і може включати кілька хвиль із застосуванням дронів і ракет. За його словами, наслідки цієї атаки залежать від цілей ворога та ефективності роботи ППО.

Протягом дня, 13 травня, Росія атакувала інфраструктуру "Укрзалізниці". В результаті було пошкоджено рухомий склад та вбито співробітників компанії.

