Перехвалив дрони ЗСУ і залишився без роботи: у Соловйова звільнили відомого Z-блогера

Крім цього пропагандист Кирило Федоров не виключив можливість нападу Китаю на Росію.

Російський "військовий блогер" Кирило Федоров втратив роботу на пропагандистському каналі Володимира Соловйова. Причиною стали його несподівані заяви про технологічну перевагу українських безпілотників та прогноз майбутньої війни з Китаєм, пише BILD.

У прямому ефірі блогер почав детально розбирати успішні операції ЗСУ з використанням безпілотників. Федоров визнав – українські розробки працюють краще.

"Ось подивиться, як у них тримається картинка. У них картинка на радіодронах тримається практично до самої землі... У них ретранслятори краще розвинені, у них набагато кращий опір РЕБ. У них стоїть базова станція, на ній працюють одночасно й оптоволокно, і різні ФПВ-дрони", - заявив Федоров.

Останньою краплею стало те, що Федоров закликав Росію шукати партнерів серед країн, з якими не буде збройних конфліктів у майбутньому, наприклад, Індію. А Китай блогер назвав ймовірним військовим противником.

"Треба партнерствувати з тими країнами, з якими ми не будемо в конфлікті щодо застосування, умовно, тих самих супутників. Зрозуміло, що не з найближчими сусідами. Тобто... я війну з Китаєм не виключаю", - сказав блогер.

Такі слова розлютили керівництво каналу, адже Пекін офіційно вважається головним стратегічним союзником Москви. Будь-які сумніви в цій дружбі караються миттєво, зазначає BILD.

За даними медіаресурса, Федорова звільнили відразу після завершення трансляції. Його кар'єра на головному рупорі пропаганди закінчилася через зайву відвертість.

Хто такий Кирило Федоров

Це уродженець Риги. У 2022 році латвійська влада заарештувала його за виправдання воєнних злочинів РФ проти України. Підписники його каналу зібрали 55 тисяч євро застави, щоб витягнути його з в’язниці.

Після звільнення Федоров втік до Росії й став частиною пропагандистської машини Соловйова. Він збирав гроші на техніку для окупаційних військ. Навіть власноруч сприяв затриманню жінки в окупованому Бердянську лише за українську мову.

Як працює пропаганда Путіна

Окрім всім відомого набору зіркових пропагандистів у вигляді Соловйова, Скабєєвої та інших "зірок" Кремль почав використовувати цілу армію проплачених блогерів та інфлюенсерів у соцмережах. Зараз їм поставили завдання описувати "щасливе життя" в тимчасово окупованому Маріуполі.

Щоб максимально контролювати інформаційне поле зараз влада РФ всіма силами намагається загнати громадян в месенджер MAX, яким керує племінник Путіна.

На пропаганду РФ звернув увагу й Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він назвав її "нацистською".

