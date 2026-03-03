'Це нове відчуття': Зеленський розповів, які проблеми мають росіяни на фронті

Зеленський повідомив, що росіяни ослабли на деяких напрямках.

Росія має проблеми з особовим складом, у них немає часу на тренування власних військових. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми відчуваємо на деяких напрямках слабкість росіян. Це нове відчуття. Це не означає, що треба розслаблятися, не треба думати, що ворог здався, не треба думати, що їх стало менше. Але дуже важливо, що щодо особового складу вони, є таке відчуття, трішки слабкіші", - сказав він.

Голова держави зазначив, що в росіян немає часу на тренування, оскільки в них велика проблема з особовим складом.

"Кількість знищених людей за місяць все таки почала працювати. Я не хочу бути псевдооптимістом, але кажу, що, на мій погляд, кількість знищеного особового складу ворога починає потрошки працювати. Це, безумовно, все впливає на перемовний процес", - сказав Зеленський.

Водночас президент згадав і про неприємні відкриття на фронті.

"Є відчуття з цими дронами складно. Вони нарощували кількість, і ці кілзони заважають жити. Заважають нашій логістиці", - зазначив Зеленський.

Плани РФ в Україні - важливі новини

Як писав УНІАН, заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що поточна мета росіян полягає у тому, аби до кінця березня - на початку квітня вийти на адміністративні межі Донецької області, а також максимально просунутись у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

За словами військового експерта Сергія Грабського, росіяни не збираються зупинятися, бо прагнуть продовжувати воювати заради окупації української території. Він заявив, що ворог хоче захопити Запоріжжя.

