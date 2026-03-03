В Україні взимку через погодні умови зменшився відсоток перехоплення дронів.

Україна зараз працює не лише над кількістю перехоплювачів для дронів, а й над тим, щоб вони були універсальними, працювали у будь-яку погоду та мали штучний інтелект.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми вже працюємо не тільки над кількістю перехоплювачів, у нас вже їх, до речі, дуже багато. Але ми говоримо про універсальні перехоплювачі, які працюють в будь-яку погоду", - сказав Зеленський.

Президент також відмітив, що взимку через погодні умови зменшився відсоток перехоплення дронів.

"Ми працюємо з новими технологіями для перехоплювачів, щоб вони працювали за будь-якої погоди. Так само треба використовувати AI (штучний інтелект - УНІАН) для перехоплювачів. Тобто ми вже розвиваємо цей напрямок", - додав глава держави.

Нагадаємо, що після чотирьох років війни в Україні класична артилерія та танки відійшли на другий план. На полі бою домінують дрони, які, за словами президента Володимира Зеленського, відповідають за 80 відсотків щоденних втрат російських сил.

Газета The Wall Street Journal писала, що нещодавно відкритий неподалік від Мюнхена завод виготовляє БпЛА, створені на основі унікальних українських розробок.

