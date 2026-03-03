Apple представила нові MacBook Air і Pro на чипах M5: ноутбуки стали дорожчими

Зате пам'яті в мінімальних версіях тепер удвічі більше.

Компанія Apple оновила ноутбуки MacBook Air та MacBook Pro, оснастивши їх актуальними процесорами М5. Вони стали дорожчими на $100-200, зате пам'яті в базових конфігураціях тепер удвічі більше, пише The Verge.

Як і раніше, MacBook Air доступний у версіях на 13 і 15 дюймів. Чіпсет M5, побудований за 3-нм техпроцесом TSMC, забезпечує значний приріст при роботі з локальними LLM: до 4 разів швидше М4 і до 9,5 раза швидше М1. Всередині також стоїть SSD з двократним зростанням швидкості в порівнянні з попередньою моделлю,

Також ноутбук отримав власний чип Apple N1 з підтримкою Wi-Fi 7 і Bluetooth 6, а мінімальний обсяг пам'яті зріс з 256 ГБ до 512 ГБ. Щоправда, тепер мінімальна версія коштує на $100 дорожче – $1099.

Разом з MacBook Air М5 Apple представила Pro-моделі на М5 Pro і M5 Max. Зовні змін немає взагалі, але нові чипсети на 25-30% потужніші, ніж попередні. Також удвічі збільшили швидкість SSD, а стартують ноутбуки з об'ємом 1 ТБ для M5 Pro і 2 ТБ для M5 Max.

Вартість 14-дюймової моделі починається від 2199 доларів, а 16-дюймової – від $2699. Старт продажів нових макбуків запланований на 11 березня.

Очікується, що найближчими днями Apple також представить бюджетний MacBook з процесором від iPhone. За потужністю ноутбук буде порівнянний з M1, а ціни стартуватимуть від 700 доларів.

А вже в кінці 2026-го або на початку 2027 року Apple повинна представити MacBook Pro M6 з сенсорним екраном OLED. Також ноутбук чекає великий редизайн: він позбудеться "чубчика" на користь вирізу під камеру з системним інтерфейсом в стилі Dynamic Island на iPhone.

