Суперечка через 'Дружбу' посилюється: ЄС тисне на Україну щодо нафтопроводу, - FT

Конфлікт загострився на тлі зростання цін на енергоносії після початку війни в Ірані, що порушили глобальні поставки нафти.

Європейський Союз тисне на Україну, вимагаючи дозволу на інспекцію пошкодженого нафтопроводу "Дружба", що постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини.

Як пише Financial Times, дружні до Кремля Будапешт і Братислава звинувачують Київ у перебільшенні наслідків російської атаки в січні та стверджують, що Україна навмисно перекрила транзит. У Києві ж наполягають, що нафтопровід зазнав значних пошкоджень унаслідок російського авіаудару і потребує часу для відновлення. Водночас Угорщина та Словаччина вважають, що Україна затягує процес.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан затримав схвалення пакета допомоги ЄС для України на 90 мільярдів євро, пов’язавши це з відновленням транспортування нафти. Будапешт разом зі Словаччиною запропонував направити до України місію для огляду нафтропроводу.

За словами кількох європейських дипломатів та посадовців, до закликів допустити інспекцію долучилися і деякі проукраїнські уряди країн ЄС, а також Європейська комісія. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта під час візиту до Києва з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ просили українське керівництво надати доступ до "Дружби" для незалежної оцінки пошкоджень, однак отримали відмову.

Суперечка загострилася на тлі зростання цін на енергоносії після військових дій США та Ізраїлю проти Ірану, що порушило глобальні поставки нафти й газу. Додаткову напругу спричиняє подальша відмова Києва допустити європейських інспекторів.

Один із високопоставлених дипломатів ЄС заявив, що Україна "забила гол у власні ворота", давши Угорщині привід блокувати фінансування.

"Ми не можемо сказати, є пошкодження чи ні. Є дуже прості способи це задокументувати й показати, що ведеться активне відновлення. Але цього зроблено не було", – зазначив він.

Водночас український високопосадовець, близький до президента Зеленського, відкинув звинувачення у зволіканні. За його словами, фахівці НАК "Нафтогаз України" надали європейським партнерам докази серйозних пошкоджень.

Голова правління компанії Сергій Корецький заявив, що внаслідок російського удару зайнялася пожежа в резервуарі обсягом 75 тисяч кубометрів нафти, яку гасили 10 днів. За його словами, було пошкоджено численне обладнання, силові кабелі, трансформатори та систему виявлення витоків, відповідальну за герметичність трубопроводу. Він наголосив, що повна оцінка масштабу руйнувань потребує часу.

Державна компанія "Укртранснафта" повідомляла після атаки, що проводить аварійно-відновлювальні роботи, однак постійні російські удари ускладнюють безпечну експлуатацію.

За словами українського посадовця, відновлення прокачування потребуватиме відправлення ремонтних бригад у потенційно небезпечні райони та перерозподілу обмежених ресурсів.

"Чому ми маємо ремонтувати трубопровід – під час війни й без припинення вогню – який постачає російську нафту друзям Росії?" – зазначив він.

Орбан заявив, що має супутникові знімки, які нібито свідчать про те, що пошкодження не критичні. Він також пообіцяв зберігати "контрзаходи", доки Україна не відновить постачання.

Водночас знімки, які переглянула Financial Times, підтверджують наявність пошкоджень після російського авіаудару, однак не дають змоги остаточно оцінити масштаб руйнувань.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що пропозицію про направлення спільної місії для оцінки ситуації було відхилено. Українська сторона натомість стверджує, що Зеленський запрошував Фіцо обговорити питання безпосередньо в Києві, однак той відмовився.

Нафтопровід "Дружба" - останні новини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на тлі військової операції в Ірані звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою відновити постачання нафти нафтопроводом "Дружба". Він вимагає від Зеленського негайно відновити постачання нафти в Угорщину.

Зеленський прокоментував заяву Орбана, що нібито супутникові знімки "підтверджують відсутність пошкоджень" на нафтопроводі "Дружба". Він зазначив, що з супутника можна побачити лише технічні резервуари, а не те, що відбувається з трубою під землею.

Як заявив перший віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль, Росія атакувала дроном один з найбільших резервуарів нафти трубопроводу "Дружба". За його словами, в момент удару там було 25 тисяч кубометрів нафти, частину якої закачали в трубу, що призвело до пошкодження частини внутрішнього обладнання нафтопроводу.

