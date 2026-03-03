Путін похвалив Орбана за 'наїзди' на Україну

Угорський прем'єр-міністр і російський диктатор провели телефонну розмову.

Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови у вівторок, 3 березня, із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном похвалив його за підтримку "політичного врегулювання" в Україні.

"При обміні думками щодо України Володимир Путін відзначив принципову позицію керівництва Угорщини на підтримку політико-дипломатичного врегулювання конфлікту, як і в цілому прагнення проводити зважений і суверенний курс у міжнародних справах", - йдеться в Telegram-каналі Кремля.

Також сказано, що у розмові були підняті питання, що стосуються "громадян Угорщини, які були мобілізовані у Збройні сили України і потрапили в російський полон".

Крім того, йдеться у повідомленні, Путін з Орбаном обговорили ситуацію навколо Ірану й у всьому близькосхідному регіоні, у тому числі з точки зору можливих наслідків для стану світового енергетичного ринку.

Відносини між Україною та Угорщиною

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Росія вдарила по нафтопроводу "Дружба", що спричинило зупинення транзиту нафти у Словаччину й Угорщину. Лідери цих країни Роберт Фіцо та Віктор Орбан почали шантажувати Україну, погрожуючи зупинити постачання електроенергії, якщо вона не запустить "Дружбу".

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Орбан програє вибори, і тоді Україна зможе відновити нормальні відносини з Угорщиною. В інтерв'ю виданню Corriere Della Sera він сказав, що не розмовляє з угорським лідером, тому що той цього не хоче.

Український президент підкреслив, що раніше багато разів казав Орбану, що Європа не може купувати енергоносії в Росії, оскільки Путін негайно використає нові фінансові надходження для закупівлі зброї проти України.

Президент України розповів, що росіяни кілька разів бомбили "Дружбу", а тоді атакували наших техніків, які її ремонтували. Він зауважив, що Орбан при цьому не звинуватив росіян в ударах. За словами Зеленського, оскільки трубопровід зруйнований, то для його відновлення необхідне припинення вогню, і це потрібно дати зрозуміти Путіну.

