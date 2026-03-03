Іран погрожує Європі ударами в разі приєднання до війни на Близькому Сході

Зазначається, що як провокація можуть сприйматися навіть оборонні заходи європейських країн.

Іран буде розцінювати будь-які дії країн Європи на Близькому Сході як "акт війни". Тегеран вже погрожує атаками на європейські держави в разі їх приєднання до бойових дій.

Як повідомляє Euronews, таку заяву зробив речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї. Зазначається, що як провокація можуть сприйматися навіть оборонні заходи європейських країн. Такі дії можуть стати причиною для атак з боку Ірану.

"Оборона є синонімом нападу, це не має сенсу. Чи хочуть вони позбавити Іран можливості і здатності протистояти агресорам? Було б прикро, якби ці країни стали на бік агресорів, адже вони вже зробили достатньо проти Ірану", – сказав Багаї.

Видання зазначає, що така заява іранського чиновника пролунала на тлі того, як низка країн Європи почала вживати оборонних заходів внаслідок атак Ірану по базах на Близькому Сході. До прикладу, іранські ударні дрони атакували базу британських ВПС Акротірі на Кіпрі.

Ситуація на Близькому Сході: інші новини

Греція відправила новітній фрегат Kimon на захист Кіпру від іранських атак. Цей корабель є найсучаснішим у грецьких ВМС. Він здатен забезпечувати далеку протиповітряну оборону. Також Афіни направили туди фрегат класу Hydra (MEKO 200HN) та два винищувачі F-16.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти державам Близького Сходу у захисті від іранських атак. Однак це можливо лише, якщо арабські країни зможуть переконати Путіна погодитися на перемирʼя. Адже поки на українські міста летять ракети, військові працюватимуть тут.

