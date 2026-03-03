У Китаї відреагували на слова Зеленського про 'незалученість' Пекіна до миру в Україні

За словами речниці МЗС Китаю, Пекін прагне сприяти мирним переговорам.

Китай з самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виступає за мирні переговори і докладає зусиль для зупинки війни. Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу.

"З самого початку української кризи Китай прагне сприяти мирним переговорам, і зусилля Китаю щодо припинення бойових дій очевидні для всіх країн", - сказала вона.

Також Мао Нін додала, що лідер Китаю Сі Цзіньпін дотримується чотирьох принципів: повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх держав, дотримання Статуту ООН, врахування занепокоєнь щодо безпеки країн і підтримка мирного врегулювання.

Відео дня

"Це завжди була позиція Китаю", - підкреслила речниця МЗС КНР.

Україна не бачить залучення Китаю до врегулювання війни

Заява Мао Нін стала реакцією на слова президента України Володимира Зеленського про те, що наша країна не бачить залучення Китаю до мирного врегулювання війни. За його словами, важливо залучити Пекін до цього процесу.

Зеленський зазначив, що українським дипломатам доручено бути в контакті з китайською стороною. Він підкреслив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін може вплинути на поставки деяких видів зброї для Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: