Заклик з Пекіна пролунав, коли США і європейські союзники нарощують постачання Україні ракет, танків та іншої зброї напередодні контрнаступу.

Спецпредставник Китаю Лі Гуей закликав західних партнерів України "припинити відправку зброї на поле бою" та провести мирні переговори.

"Китай вважає, що щоб покласти край війні та встановити мир, важливо припинити надсилати зброю на поле бою, інакше напруженість буде тільки зростати", – висловив свою думку китайський дипломат, передає Голос Америки. Лі дав зрозуміти, що його нещодавні поїздки не принесли результатів, тому Пекін розглядає можливість наступних поїздок.

Нагадаємо, Лі здайнив поїздки 15-28 травня в Україну, Росію, Польщу, Францію, Німеччину та штаб-квартиру Євросоюзу у Брюсселі.

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На прес-конференції в Пекіні Лі Гуей сказав, що Пекін "зробить все", щоб послабити напруженість в Україні. При цьому дипломат відкинув повідомлення ЗМІ про те, що пропонував заморозити конфлікт, залишивши РФ контроль над окупованими українськими територіями.

Видання зазначило, що заклик з Пекіна пролунав, коли США і європейські союзники нарощують постачання Україні ракет, танків та іншої зброї напередодні контрнаступу.

Китай і війна в Україні

Україна довгий час вимагала від Китаю озвучити свою позицію щодо війни, але Пекін відмовився критикувати російське вторгнення.

А потім Китай несподівано для всіх "викотив" свій "мирний план" щодо Укаїни, щоправда китайські старання не оцінили ні в Україні ні на Заході.

Навесні європейські лідери здійснили низку візитів у Пекін, щоб застерегти китайську владу від намірів допомогти Кремлю воювати проти України.

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