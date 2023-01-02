Дві найсильніші держави світу обговорюють налагодження каналів зв'язку між столицями.

Китай зацікавлений в поліпшенні двосторонніх відносин з США. Про це заявив Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган в бесіді зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном, пише Global Times.

"Міністр закордонних справ Цинь сподівається підтримувати тісні робочі відносини з Блінкеном, щоб допомогти поліпшити китайсько-американські відносини", – йдеться в повідомленні.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що в бесіді з главою китайської дипломатії він обговорив "підтримку відкритих ліній зв'язку" між Вашингтоном і Пекіном.

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Відносини США та Китаю

В останні два десятиліття між Китаєм і США розгорнулося суперництво за глобальне лідерство. Боротьба ведеться в економічній, дипломатичній та військовій сферах.

Головною точкою напруженості у відносинах двох країн є ситуація навколо Тайваню, який Китай офіційно вважає своєю територією. На початку серпня 2022 року напруженість досягла піку, коли Тайвань відвідала спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.

Китай регулярно проводить військові навчання поблизу Тайваню, через що часом доходить до стрілянини. Американські військові вважають, що Китай може спробувати захопити Тайвань в найближчі роки, і США, ймовірно, стануть учасником цього конфлікту.

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