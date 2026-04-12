Борис Джонсон відвідав Запоріжжя, щоб особисто оцінити масштаби нової технологічної війни.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон здійснив дводенну поїздку на лінію фронту в Запорізькій області. Під час поїздки він відвідав передові позиції 65-ї бригади ЗСУ та заявив про критичну необхідність посилення західної допомоги. Політик наголосив, що нинішній рівень підтримки є недостатнім для відбиття російських атак.

Під час візиту до Камишевахи, яка перебуває під постійним обстрілом, Джонсон особисто переконався у загрозі від ворожих безпілотників, про що написав у своїй колонці для Daily Mail. Заступник командира 1-го батальйону 65-ї бригади Макар пояснив, що через активність дронів будь-яке перебування на відкритих просторах має бути максимально коротким.

Джонсон прибув на передову в момент, коли розвідка противника нібито використовується для націлювання на американські кораблі в Перській затоці, а дрони вибухають у столицях союзників на Близькому Сході. Він заявив, що це два фронти однієї війни. Після спілкування з солдатами політик підкреслив, що відчуває їх виснаження, але сповнений люті через недостатню підтримку Заходу. Проте він висловив упевненість, що українці досягнуть успіху.

Деталі поїздки

Ранок у Запоріжжі для нього розпочався о 3:50. О 4:07 пролунав потужний вибух – дрон типу "Шахед" врізався в житлові будинки та супермаркет, вбивши одного мирного жителя та поранивши вісьмох.

Віра і виробництво на коліні

У певний момент, у занедбаному селі, відбулася зустріч із бригадним священиком. В імпровізованому храмі із золотими іконами на запитання про найнеобхіднішу допомогу священик голосно заявив: "Ядерна зброя".

В іншому напівзруйнованому будинку двоє чоловіків біля багаття загортали сир і ковбасу в поліетилен – їжу готували для скидання дронами товаришам на передову, оскільки дорогами постачати їх уже неможливо. У сусідньому селі 51-річний Василь, колишній виробник цементу, заправляв вибухівкою бомби, надруковані на 3D-принтері. На запитання про потреби він відповів, що потрібно більше вибухівки і більше принтерів.

Обличчя опору

На ремонтній фабриці вдалося зустріти аса Константіноса (позивний Кокос). Він майстерно керує дронами і заявив, що знищив 434 ворогів. Кокос показав Джонсону кадри свого поранення в ногу від танкового снаряда – тільки товариші не дали лікарям провести ампутацію.

Дивлячись на таких людей, політику стало ясно: дипломатам нерозумно сподіватися, що українці добровільно віддадуть територію.

Ціна повільності Заходу

Українці вирили величезні оборонні рубежі – глибокі багатошарові траншеї та кілометри колючого дроту. Генерали підкреслили, що спроби захопити Запоріжжя обійдуться ворогу надто дорого. Головне питання – чи робить Захід достатньо? Відповідь, за словами Джонсона, негативна.

Україні не дають ракет великої дальності для знищення заводів дронів і авіабаз. Однак британський експрем'єр вважає, що неприпустимо звинувачувати Трампа, коли Європа сидить на сотнях мільярдів російських заморожених активів.

"Українці можуть перемогти – і переможуть. Але наші зволікання та нерішучість продовжують призводити до величезних людських страждань. Ми правильно говоримо, що українці борються за всіх нас – тож чому, в біса, ми досі не надаємо їм достатньої підтримки?", – заявив він.

Інші новини про Бориса Джонсона

Раніше УНІАН повідомляв, що Захід повинен негайно відправити "мирні сухопутні війська" в Україну. На думку Джонсона, та обережність, з якою Захід нарощував постачання зброї в Україну, була оплачена людськими життями.

У цьому контексті колишній глава британського уряду закликав не чекати мирної угоди, щоб відправити контингент стримування в Україну.

Але Джонсон також стикається і з критикою. Зокрема, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш звинуватив його у зриві мирної угоди між Україною та РФ у 2022 році.

