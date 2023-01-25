Раніше найманець попросив притулку в цій країні.

Норвезька влада звільнили колишнього командира "вагнерівців" Андрія Медведєва, який нелегально потрапив до Норвегії і попросив притулку в цій країні.

Як пише The Washington Post з посиланням на представника імміграційної поліції Норвегії Йон Андреас Йохансен, Андрій Медведєв був звільнений зі слідчого ізолятора "всупереч розпорядженню про конкретне місце проживання", і причин для його подальшого утримання під вартою "більше немає".

Норвезький адвокат Медведєва Брюньульф Ріснес у коментарі норвезькій газеті Dagbladet назвав "розумним" рішення звільнити його клієнта.

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Національна служба кримінальних розслідувань Норвегії, яка бере участь у розслідуванні військових злочинів на Україні, заявила, що допитує Медведєва, який "має статус свідка".

Нагадаємо, Андрій Медведєв був затриманий кількома днями раніше. Представник норвезької поліції Лін Ісаксен зазначав, що розглядається питання про інтернування – позбавлення волі без пред'явлення звинувачень, яке застосовують для ув'язнення "ворожих громадян у воєнний час або підозрюваних у тероризмі". Сам Медведєв заявляв, що боїться можливої депортації в Росію.

Екс-командир "Вагнера" Андрій Медведєв - хто це і що потрібно знати про нього

26-річний Андрій Медведєв, екс-командир російської приватної військової компанії "Вагнера" – перший відомий "вагнерівець", який втік за кордон після участі у війні проти України.

13 січня він втік до Норвегії, як стверджується, за сприяння російської дисидентської групи "Гулагу.нет". 16 січня влада Норвегія підтвердили, що "вагнерівець" попросив притулку в країні. Володимир Осєчкін з "Гулагу.нет" повідомляв, що Медведєв перебував під захистом на конспіративній квартирі, поки його без пояснення причин не перевели в імміграційний центр, що охороняється.

У грудні в інтерв'ю російському The Insider Медведєв розповів, що став свідком страт найманців "Вагнера" за відмову брати участь у бойових діях в Україні. Він повідомив про 10 таких епізодів і зазначив, що двоє вбитих не були колишніми ув'язненими (саме вони складають тепер значну частину ПВК "Вагнера" під керівництвом Євгенія Пригожина). Медведєв стверджував, що готовий розповісти все, що йому відомо про "Вагнера" і її лідера Євгена Пригожина. Тоді ж повідомлялося про те, що російські силовики нібито оголосили полювання на Медведєва з метою передати його "Вагнеру" для розправи.

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