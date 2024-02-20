Компанія SpaceX налагоджує тісні зв’язки з військовими службами США.

Компанія SpaceX під керівництвом Ілона Маска у 2021 році уклала секретний контракт з урядом США на 1,8 мільярда доларів.

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, компанія поглиблює свої зв’язки з розвідувальними та військовими службами США. SpaceX виграла принаймні один великий секретний контракт і розширила секретну супутникову програму під назвою Starshield для клієнтів, що займаються національною безпекою.

Компанія очікує, що кошти від контракту стануть важливою частиною доходів SpaceX в найближчі роки. При цьому ім'я державного замовника не розголошується.

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У виданні відмічають, що розмір і секретність угоди ілюструють зростаючу взаємозалежність між SpaceX - домінуючою силою в космічній галузі - та установою національної безпеки.

Зазначається, що в серпні минулого року підрозділ SpaceX Starshield, який був створений для урядових клієнтів, отримав нагороду в розмірі 70 мільйонів доларів від військових за надання комунікаційних послуг десяткам партнерів Пентагону. Однак підрозділ здебільшого діяв поза увагою громадськості.

На оприлюдненій наприкінці 2022 року веб-сторінці SpaceX описав Starshield як підрозділ, який здатен надавати супутникам безпечний зв’язок, збирати дані про Землю, тримати датчики чи інші інструменти спостереження для уряду під час перебування на орбіті.

В онлайн-оголошеннях про роботу в Starshield шукали людей із надсекретними допусками, а також із досвідом роботи з Міністерством оборони та розвідкою.

Робота супутників - що відомо

15 лютого повідомлялося про плани РФ розробити ядерну зброю для ураження супутників. Тоді членам Конгресу США надали секретну інформацію, яка пов'язана з військовими амбіціями Росії щодо розробки ядерної зброї в космосі.

Також у лютому стало відомо, що російські окупанти почали масово використовувати Starlink на окупованих територіях України.

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