Конфлікт Ізраїлю з Іраном: Москва втрачає 'історичного партнера' на Близькому Сході, - WP

Ізраїльські атаки можуть спровокувати зміну режиму в країні. Навряд чи інша влада буде більш прихильною до Росії.

Уже четвертий день триває відкритий збройний конфлікт між Ізраїлем та Іраном, і в Москві дедалі гучніше лунають побоювання щодо можливих геополітичних втрат. Російські еліти усвідомлюють, що нинішня ескалація може обернутися катастрофою для Тегерана — головного союзника Москви на Близькому Сході, пише The Washington Post.

"Ситуація розвивається в небезпечному для Росії напрямку", — визнав Костянтин Затулін, директор Інституту країн СНД.

Конфлікт почався з масштабного бомбардування Ізраїлем іранських ядерних об’єктів та ліквідації ключових командирів. У Кремлі спочатку побачили в цьому можливість для дипломатичного маневру. Відомий бізнесмен і консервативний ідеолог Костянтин Малофєєв заявив:

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"Тільки саміт між Росією та США, між Путіним та Трампом, може вберегти світ від катастрофи. Настав час американцям залишити нам Україну".

Він також припустив, що Росія могла б використати свої давні зв’язки з Іраном, щоб повернути Тегеран до переговорів щодо ядерної угоди в обмін на поступки з боку США.

Правитель РФ Володимир Путін оперативно виступив із ініціативою посередництва, провівши переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та президентом США Дональдом Трампом.

Аналітики в Москві прогнозували, що конфлікт може зменшити увагу Заходу до війни в Україні та призвести до зростання цін на нафту, що потенційно вигідно Росії. Однак подальше заглиблення Ізраїлю в іранську територію, удари по інфраструктурі та загроза зміни режиму викликають тривогу.

"Найбільша загроза полягає в тому, що за будь-якого вирішення кризи існує ризик для позицій Росії в регіоні", — вважає російський науковець, близький до дипломатичних кіл. — "Якщо Нетаньягу зможе спровокувати зміну режиму, нова влада навряд чи буде такою прихильною до Москви, як нинішній іранський режим".

Він додав:

"Навіть якщо режим витримає атаки, розпочнеться гонка ядерного озброєння на Близькому Сході, що також не в інтересах Росії. Тут важко знайти ситуацію, де Росія перемогла б".

На тлі втрати позицій у Сирії ймовірна поразка Ірану стане ще більшим ударом: "Іран більший, і він — наш історичний партнер і сусід", — наголосив експерт.

Конфлікт Ізраїлю та Ірану - що відомо

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном вибухнув 13 червня, коли Ізраїль розпочав широкомасштабну військову операцію "Rising Lion". У ході авіаударів були знищені іранські ядерні об'єкти, військові бази та командні пункти, зокрема поблизу Тегерана та Натанза. Під час атак загинуло кілька високопоставлених іранських командирів, включаючи генерала Хоссейна Саламі.

У відповідь Іран завдав масованого ракетного удару по ізраїльських містах, включаючи Тель-Авів і Хайфу, що спричинило десятки жертв серед цивільного населення. Загальні втрати: в Ірані — понад 220 загиблих, в Ізраїлі — понад 20.

Ізраїль використовує сучасні винищувачі F-35 та спеціальні бункеробійні бомби, щоб вразити укріплені підземні об'єкти. Моссад також провів спецоперації всередині Ірану. Іран, у свою чергу, застосовує балістичні ракети та ударні дрони.

Геополітична напруга зростає. США підтримують Ізраїль, але уникають прямого втручання. Дональд Трамп запропонував дипломатичне врегулювання конфлікту через нову ядерну угоду. ООН, ЄС та Китай закликають до негайного припинення вогню.

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