У річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну британський монарх відзначив, що захоплюється поведінкою українців перед лицем такої людської трагедії, як війна.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну висловив захоплення українській нації за її мужність та стійкість у протидії російській агресії.

Особисте звернення британського монарха до українців опубліковане на сторінці королівської родини в Instagram. У дописі король Британії зазначив, що світ із жахом спостерігав за стражданнями українців, які спровокувало вторгнення росіян на територію України.

"Минув рік, як народ України неймовірно постраждав від неспровокованого повномасштабного нападу на націю. Він продемонстрував справді дивовижні мужність і стійкість перед лицем такої людської трагедії. Світ з жахом спостерігав за всіма ... стражданнями, заподіяними українцям, багатьох з яких я мав велике задоволення зустріти тут, у Великій Британії, і справді по всьому світу, від Румунії до Канади", - наголосив Чарльз ІІІ.

Також монарх згадав про особисту зустріч з лідером української нації Володимиром Зеленським, яка відбулася на початку лютого у Букінгемському палаці. Він нагадав, що позиція Британії з того часу залишилася незмінною: Лондон все ще на боці України у цей важкий час та разом із союзниками робить все від себе залежне, щоб підтримати Київ.

"Тому я можу лише сподіватися, що сплеск солідарності в усьому світі може принести не лише практичну допомогу, а й силу від усвідомлення того, що ми об’єднані", - зазначив британський король.

Підтримка Чарльза III у війні проти України

Нагадаємо, що британський монарх та вся королівська родина офіційно засудили дії російського президента Володимира Путіна щодо України.

Чарльза III проголосили королем Великобританії у вересні 2022 року після смерті його попередниці на королівському троні Єлизавети II. Вона неодноразово підтримувала дії уряду Британії щодо допомоги Україні та відзначилася своїми щедрими пожертвами українцям, які були змушені рятуватися від війни та виїхати з держави.

Вже після своєї коронації Чарльза III особисто побачився з лідером України Володимиром Зеленським. Останній приїхав з візитом до Британії 8 лютого 2023 року.

Нещодавно британський монарх вирішив перевірити, як проходить навчання українських військових на полігонах Британії та приїхав "в гості" до ЗСУ у графстві Вілтшир.

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