У свідоцтві сказано, що Єлизавета Александра Мері Віндзор, Її Величність Королева, померла о 15:10 8 вересня у віці 96 років.

Офіційне свідоцтво про смерть Єлизавети II засвідчує, що 96-річна королева померла "від старості".

Як повідомляє The Telegraph, у свідоцтві, опублікованому Національним архівом Шотландії, сказано, що причиною смерті королеви стала "старість".

У свідоцтві сказано, що Єлизавета Александра Мері Віндзор, Її Величність Королева, померла о 15:10 8 вересня у віці 96 років у замку Балморал. Про смерть королеви повідомила генеральному реєстратору її дочка принцеса Анна.

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Час смерті в історичному документі означає, що лише король Чарльз і його сестра Анна були поруч зі матір’ю, коли вона померла в Абердинширі три тижні тому.

"Старість" була єдиною в переліку причин смерті королеви. Та сама причина була вказана і в свідоцтві про смерть її чоловіка принца Філіпа.

Нагадаємо, королеву Єлизавету II поховали 19 вересня у родинному склепі Віндзорського замку.

Смерть королеви Єлизавети II

8 вересня у віці 96 років померла королева Великобританії Єлизавета II. Новим королем став її син - Чарльз.

Через день він виступив з першим телевізійним зверненням до нації. Чарльз III вшанував пам'ять своєї померлої матері. 10 вересня його офіційно проголосили королем Великої Британії.

Похорон королеви Великобританії Єлизавети II пройшли 19 вересня. Після цього Букінгемський палац показав останній офіційний портрет Єлизавети II.

25 вересня з'явилося перше фото місця поховання Єлизавети ІІ.

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