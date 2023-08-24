Керівники дружніх до України країн та організацій запевняють у непохитній підтримці.

Світові лідери вітають і висловлюють підтримку Україні з нагоди 32-ї річниці незалежності.

Про це йдеться у їхніх заявах, оприлюднених у соціальних мережах.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що Євросоюз виступає на стороні України.

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"Ми підтримуватимемо вас стільки, скільки буде потрібно. Ви є членом нашої європейської родини. І ваше майбутнє - з нами. Зірки на прапорі ЄС будуть здійматися над вашою вільною і суверенною державою", - наголосив Мішель.

Своєю чергою, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що міць України - у її людях. "У вашій мужності, вашій силі та вашій незламній надії на мирне та квітуче майбутнє в об'єднаній Європі", - відзначила фон дер Ляєн.

"Ви - натхнення для усіх європейців! І ми будемо пліч-о-пліч з вами стільки, скільки буде потрібно, доки Україна стане вільною. Разом ми виборемо справедливий і тривалий мир", - наголосила президентка Єврокомісії.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина - на боці України.

"Сьогодні ви святкуєте незалежність і свободу свого народу. Саме ці принципи захищає вся ваша країна у вашій сміливій боротьбі проти жорстокої російської агресії. Ми захоплюємося вашою мужністю і силою", - відзначив Шольц.

Також, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відзначив, що "розуміння того, наскільки важливою є незалежність, приходить лише тоді, коли виникає ризик її втратити".

"І ви це знаєте, як ніхто інший. Але дозвольте нагадати вам: Нідерланди з вами. І залишатимуться разом з вами сьогодні і щодня", - запевнив Рютте.

Державний секретар США Ентоні Блінкен нагадав, що сьогодні також виповнюється півтора роки, як Росія розпочала своє жорстоке, повномасштабне вторгнення в Україну – 18 місяців безглуздої агресії, яка спричиняє смерть та руйнування по всій Україні.

"В той час як ми приєднуємося до вас у святкуванні понад трьох десятиліть незалежної країни, ми також сумуємо разом з вами, згадуючи ваших синів і дочок, які віддали життя, захищаючи вашу країну. Ми підтримуємо вас у боротьбі за вашу любу країну", - відзначив Блінкен.

"Саме завдяки вам і вашій стійкості Україна переможе, а Росія заплатить велику ціну за все, що вона накоїла. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати вас та співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту, відновлення та процвітання", - додав держсекретар США.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо наголосив, що підтримка України з боку його країни є непохитною, оскільки українці мужньо продовжують боронити свою свободу.

День Незалежності України 2023 - як святкуватиме країна в умовах війни

Через повномасштабну війну 32-річчя нашої державності українці відзначатимуть у робочий день. Масштабних урочистих масових заходів не передбачається. Зокрема, на Чернігівщині до кінця серпня органам місцевої влади рекомендували обмежити масові заходи через небезпеку ракетних ударів.

Водночас на центральній вулиці Києва розміщують трофейну техніку до Дня Незалежності, вона пробуде там до 28 серпня.

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