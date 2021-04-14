У Віндзорському палаці пройшла церемонія офіційного складання повноважень лорда-камергера.

Королева Британії Єлизавета II взяла участь у першому публічному заході після смерті чоловіка герцога Единбурзького. У Віндзорському палаці пройшла церемонія офіційного складання повноважень лорда-камергера.

Читайте такожThe Guardian: Ері Єлизавети II майже кінець, якою ж стала Британія?Лорд-камергер або лорд Чемберлен - вища придворна посада. Він відповідає за господарську діяльність королівського двору, передає Бі-бі-сі. Лорд-камергер Ерл Піл займав цю посаду з 2006 року і оголосив про свій відхід в минулому році. Його наступник, Ендрю Паркер, барон Паркер Мінсмерський, який очолював у минулому службу британської контррозвідки МІ-5, приступив до своїх нових обов'язків незадовго до смерті принца Філіпа.

Напередодні в ході приватної церемонії королева прийняла у колишнього лорда Чемберлена камергерський жезл та інші відзнаки, традиційні для цієї придворної посади, включаючи церемоніальний ключ від Вестмінстерського палацу.

Королівська сім'я тримає двотижневий траур за померлим минулої п'ятниці чоловіком королеви принцем Філіпом, але, як повідомили в Букінгемському палаці, члени сім'ї будуть продовжувати виконувати свої королівські обов'язки за необхідності.

В обов'язки лорда-камергера входить організація абсолютно всіх королівських церемоній. Лорд Піл встиг взяти участь також у підготовці похорону принца Філіпа, які пройдуть в суботу у Віндзорі.

У палацовому циркулярі зазначено, що про церемонію, присвячену складанню повноважень лорда-камергера, стало відомо ще минулої суботи, тобто наступного дня після смерті принца Філіпа. Королева і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон обговорили це в ході телефонної розмови.

На наступний день після цього середній син Єлизавети II принц Ендрю назвав її людиною стоїчного характеру.

Відповідно до обмежень, продиктованих пандемією, а також за побажанням самого герцога Единбурзького, в церемонії його похорону візьмуть участь тільки члени його сім'ї - максимум 30 осіб.

З Віндзорського замку в каплицю Святого Георгія труну з його тілом провезуть на лендровері, який він сам в 2016 році допоміг модифікувати. Члени королівської сім'ї пройдуть за автомобілем вулицями Віндзора. Королева прибуде в каплицю окремо.

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Автор: Ірина Погоріла