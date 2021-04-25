Чоловік ходив на роботу та в тренажерну залу, попри кашель і температуру понад 40°C.

На острові Майорка в Іспанії поліція арештувала 40-річного чоловіка за підозрою в умисному інфікуванні 22 людей коронавірусом.

Про це повідомляє BBC із посиланням на інформацію іспанської поліції.

Зазначається, що чоловік продовжував ходити на роботу та в тренажерну залу, попри кашель і температуру понад 40°C. Він ходив по офісу, знімав маску, кашляв і казав колегам, що хоче їх заразити.

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Згодом виявилось, що чоловік був хворий на COVID-19.

П'ятеро його колег та троє осіб, які відвідували разом із ним спортзал, отримали позитивні результати тесту на коронавірус. Ще 14 людей - члени сім'ї інфікованих - також захворіли, зокрема троє однорічних дітей.

Поліція розслідувала інцидент з кінця січня. Жодна з інфікованих осіб не мала тяжкого перебігу хвороби.

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Автор: Павло Степанець