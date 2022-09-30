Одіозна дипломатка заговорила про "російські крила".

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова прокоментувала подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до НАТО.

Одіозна дипломатка зробила допис у Telegram.

"Сьогодні кожен обрав свій шлях. Криваві м'ясники, які вбивають жінок і дітей, у НАТОвський смітник. А ми в майбутнє Росії. Буде складно? Так. Тому що падати вниз завжди легше, ніж набирати висоту. Але ви ж пам'ятаєте: повзти нам історично заважають крила. Уперед, разом, в ім'я світла і з Богом!", - написала Захарова.

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Вступ України до НАТО

Україна вже давно заявила про своє бажання стати членом НАТО. Проте деякі країни-члени альянсу скептично відносяться до євроатлантичної перспективи України. Зокрема, 14 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що питання членства України в НАТО наразі не стоїть на порядку денному.

На літньому саміті НАТО в Мадриді країни-члени затвердили комплексний пакет допомоги Україні та висловили готовність надавати їй допомогу у війні з РФ до переможного завершення. Тоді заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, який очолював делегацію України на саміті НАТО, заявив, що задоволений результатами саміту, а також наголосив, що Київ зберігає курс на вступ у Альянс.

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