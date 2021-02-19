Злодіям вдалося відвернути продавця і просто підмінити коштовність.

Вкрали діаманти на мільйони євро. Іспанська поліція заарештувала підозрюваних у крадіжці коштовностей.

Читайте такожУ США вийшов на свободу злочинець, який відсидів 68 роківПро це йдеться у сюжеті ТСН

Вони провели спільну операцію з французькими поліцейськими.

Вісім людей підозрюються в тому, що вони прикинулися покупцями і вкрали в Барселоні рідкісний діамант вартістю 15 мільйонів євро.

Злодіям вдалося відвернути продавця і просто підмінити коштовність. На наступну крадіжку вони пішли через кілька місяців. Зараз їх чекає суд.

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Автор: УНІАН