Підозрюваних затримала поліція / скріншот
Вкрали діаманти на мільйони євро. Іспанська поліція заарештувала підозрюваних у крадіжці коштовностей.
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Вони провели спільну операцію з французькими поліцейськими.
Вісім людей підозрюються в тому, що вони прикинулися покупцями і вкрали в Барселоні рідкісний діамант вартістю 15 мільйонів євро.
Злодіям вдалося відвернути продавця і просто підмінити коштовність. На наступну крадіжку вони пішли через кілька місяців. Зараз їх чекає суд.
Новини України: в Іспанії затримали злодіїв рідкісного діаманта
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