ЄС імпортує 14% загального обсягу скрапленого природного газу з Нігерії, але існує можливість збільшити імпорт більш ніж вдвічі.

Євросоюз розглядає можливість збільшення поставок газу з Нігерії, на фоні потенційного скорочення імпорту з Росії.

Як повідомляє Reuters, про це заявив заступник генерального директора департаменту енергетики Європейської комісії Метью Болдуїн під час виступу в Нігерії, де цього тижня провів зустрічі з офіційними особами найбільшого виробника нафти в Африці.

ЄС імпортує 14% загального обсягу скрапленого природного газу з Нігерії, але існує можливість збільшити імпорт більш ніж вдвічі, повідомив Болдуїн агентству Reuters.

Видобуток нафти та газу в Нігерії стримується крадіжками та вандалізмом на трубопроводах, через що термінал виробника газу Nigeria LNG Ltd на Бонні-Айленді працює на 60% потужності. Однак Нігерія планує покращити безпеку в дельті річки Нігер і знову відкрити Транснігерський трубопровід восени, що дасть змогу збільшити експорт газу до Європи.

"Якщо ми зможемо перевищити 80% завантаження, то може з’явитися додатковий СПГ, який може бути доступним для поставок у Європу з Нігерії", — сказав Болдуїн.

"Вони (нігерійські чиновники) сказали нам: "Давайте повернемось до цієї розмови в кінці серпня, тому що ми вважаємо, що можемо досягти реального прогресу", - сказав посадовець.

Минулого року Нігерія експортувала 23 мільярди кубометрів (млрд) газу до ЄС, але раніше ці показники були вищими. Так, у 2018 році, за даними Болдуїна, Євросоюз купив 36 млрд кубометрів СПГ у Нігерії.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на постачання газу з Росії більше не можна покладатися.

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