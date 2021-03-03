2 березня санкції США і ЄС запровадили санкції проти російських посадовців у зв'язку з отруєнням і ув‘язненням критика Кремля Навального.

У Кремлі вважають, що нові санкції, запроваджені Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом проти Російської Федерації, шкодять міждержавним відносинам, які і так перебувають у плачевному стані.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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«Будь-які подібні обмеження ми вважаємо абсолютно неприйнятними, бо вони суттєво шкодять відносиним, які і так перебувають у плачевному стані, у даному разі - відносинам з США і відносинам з Євросоюзом», - сказав Пєсков.

За його словами, Росія не відмовиться від принципу взаємності при відповіді на нові рестрикції Заходу, санкції будуть узгоджені і доведені до опонентів. «Відповідь буде такою, яка найкращим чином відповідатиме нашим власним інтересам. Безумовно, тут принцип взаємності. Від нього неможливо відмовитися в міждержавних відносинах», - сказав він.

«У нас будуть узгоджені санкції, будуть представлені керівництву пропозиції відповідними відомствами. Вони будуть затверджені, і потім вони будуть озвучені та доведені до відома наших опонентів у цій історії», - додав Пєсков.

Водночас прес-секретар президента РФ назвав обурливими американські твердження про причетність ФСБ до отруєння критика Кремля Олексія Навального.

«Як привід для цих рестрикцій було озвучено справу берлінського пацієнта. При цьому американські колеги з великою часткою ймовірності стверджують, що нібито мало місце отруєння, і за отруєнням стоїть Федеральна служба безпеки. Це обурливо», - вважає Пєсков.

Справа Навального і санкції проти Росії

Навальний перебуває під вартою з 17 січня. Його затримали відразу після того, як він прилетів до Росії з Німеччини, де проходив лікування після отруєння.

2 лютого суд у Москві задовольнив клопотання про заміну йому умовного терміну на реальне позбавлення волі в колонії загального режиму після того, як Федеральна служба виконання покарань звинуватила Навального у порушенні умов випробувального терміну.

2 березня набуло чинності рішення ЄС про запровадження санкцій у зв'язку зі справою Навального проти керівника Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова, директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ Віктора Золотова та генпрокурора Ігоря Краснова.

Також 2 березня США запровадили санкції проти 8 службових осіб і трьох російських установ у зв'язку з отруєнням і ув‘язненням Навального.

Санкції запроваджено проти Бастрикіна, Калашникова і Краснова, а також директора Федеральної служби безпеки Росії Олександра Бортнікова, начальника Управління президента РФ з внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка, заступників міністра оборони РФ Павла Попова і Олексія Криворучка.

Рішенням передбачено блокування всього майна і майнових інтересів цих осіб, які перебувають у розпорядженні американських громадян. Громадянам США забороняється здійснювати будь-які операції з російськими службовими особами, які потрапили під санкції. Іноземці, які сприятимуть здійсненню значних операцій від імені санкційних осіб, також ризикують потрапити під санкції.

Крім того, США запровадили обмежувальні заходи проти трьох юридичних осіб: 27-го наукового центру Міністерства оборони РФ, 33-го центрального науково-дослідного інституту Міноборони РФ і Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій.

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Автор: Роман Цимбалюк