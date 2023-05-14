Пастор наказував своїм послідовникам морити голодом своїх дітей і себе.

Поліція Кенії продовжує ексгумувати останки ймовірних послідовників християнського культу Good News International Church, лідера якого Пола Маккензі Нтенге затримали минулого місяця.

Як пише Reuters, протягом цього тижня тривали розкопки неглибоких могил, розкиданих в кенійському лісі Шакахола. В суботу, 13 травня, знайшли ще 22 тіла. Днем раніше, в п'ятницю, було розкопано 29 тіл, у тому числі 12 дітей, які були знайдені в одній могилі. Відтак кількість відомих жертв зросла до 201.

Правоохоронці також продовжують шукати тих , хто міг вижити, оскільки ще сотні людей вважаються зниклими безвісти.

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"Наша команда судово-медичних експертів змогла ексгумувати 22 тіла сьогодні (13 травня – УНІАН), але ми не повідомляли про жодного врятованого", – сказала журналістам регіональний комісар Рода Онянча.

Затримання лідера церкви Good News Пола Маккензі Нтенге - що відомо

Минулого місяця стало відомо про затримання лідера християнської секти Good News International Church Пол Маккензі Нтенге. За версією слідства, пастор наказував своїм послідовникам морити голодом своїх дітей і себе, щоб вони могли потрапити на небеса до кінця світу і "зустрітися з Ісусом". Затримання відбулося після того, як було виявлено тіла чотирьох загиблих послідовників культу.

Пастора взяли під варту, хоч він і заперечує свою провину і переконує, що його церква не функціонує ще з 2019 року. У середу кенійський суд відмовив йому у звільненні під заставу.

Крім нього поліція затримала 26 осіб, яких вважають причетними до загибелі послідовників культу.

Відомо, що чимало послідовників Маккензі переховуються від правоохоронців через релігійні переконання. Слідство з'ясовує, чи усі жертви пастора померли з голоду.

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