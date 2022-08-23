Деяких "буйних" навіть затримувала поліція.

В Латвії росіяни влаштували істерику через знесення радянського пам'ятника "визволителям Риги". Їм відмовили в проведенні акції протесту, але росіяни все одно прийшли до місця монумента.

Відео з істерикою потрапило на відео, його опублікувало агентство tvnet.lv.

Так, в середині травня парламент Латвії припинив дію пункту міжурядової угоди з РФ про охорону пам'ятників радянським воїнам, що дозволило демонтувати пам'ятник визволителям Риги. Це сильно не сподобалося росіянам, деякі вирішили вийти на протести.

Партія "Російський союз Латвії" намагалася отримати дозвіл на проведення акції протесту в мерії. Однак заявку не задовольнили.

Незважаючи на заборону росіяни все одно прийшли до місця знесення пам'ятника. Люди кричали про "фашизм", намагалися влаштовувати бійки і провокувати правоохоронців. Деяких "буйних" навіть довелося затримувати.

Росіян особливо обурили люди, які вийшли проти них. Незадоволеним фанатам пам'ятника пропонували виїхати назад в РФ і там радіти пережиткам радянського минулого.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Латвії готують поправки до закону Про імміграцію, частина громадян РФ і Білорусі може залишитися без роботи.

Вас також можуть зацікавити новини: