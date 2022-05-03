Драгі зазначив, що Лавров - "представник держави, де немає свободи слова".

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі розкритикував програму італійського телеканалу Rete4, під час якої міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "найзапеклішими антисемітами" євреїв і порівняв президента України Володимира Зеленського з німецьким диктатором Адольфом Гітлером.

Як пише DW, програма була заявлена як інтерв'ю з главою російського МЗС, а стала "сеансом політичної агітації", сказав італійський прем'єр.

Він зазначив, що, на відміну від Росії, в Італії є свобода слова, але "слід задуматися над тим, наскільки прийнятно запрошувати кого-небудь на інтерв'ю і не реагувати на висловлювання цієї людини".

"Це не було журналістським досягненням. Від цього виникають дуже дивні відчуття", - сказав Драгі.

"Те, що сказав Лавров, огидно... міністр Лавров - представник держави, де немає свободи слова. В Італії є свобода висловлювати свою думку, навіть якщо воно явно помилково і помилково. Те, що сказав Лавров - помилково. А що стосується частини про Гітлера, то це просто огидно", - цитують Драгі італійські ЗМІ.

Інші італійські політики також піддали різкій критиці програму. Наприклад, колишній прем'єр-міністр країни, глава італійських соціал-демократів Енріко Летта назвав її "провалом".

Втім, медіаконцерн Mediaset, що володіє Rete4, став на захист програми і рішення запросити Лаврова на бесіду.

"Він другий номер в РФ. Інтерв'ю з главою російського МЗС - документ сучасної історії", - сказав генеральний директор концерну Мауро Крипа.

Антисемітська Заява Лаврова

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що у Адольфа Гітлера була "єврейська кров", а найпалкіші антисеміти, як правило, євреї. Ізраїль обурений такими заявами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що слова Лаврова образливі і для президента Володимира Зеленського, і для Ізраїлю і всього єврейського народу.

В уряді Німеччини назвали коментарі Лаврова щодо євреїв "абсурдною пропагандою".

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