Україна заявила про солідарність із єврейським народом та закликала уряди всіх держав світу надати рішучу відповідь РФ.

Міністерство закордонних справ України наголосило на абсолютній неприйнятності антисемітських випадів міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова в сторону президента України та євреїв.

У оприлюдненій на Facebook офіційній заяві МЗС України зазначається, що глава МЗС РФ фактично поставив під сумнів існування не лише української нації, але й Голокосту.

В українському МЗС переконані, що Лавров свідомо образив пам'ять мільйонів євреїв, які загинули від рук нацистів під час Другої світової війни.

"Глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт демонструє всьому світові, що путінська Росія цілеспрямовано плекає "вищість" росіян і ненависть до інших народів. Разом ми маємо зупинити Росію зараз, поки її агресивна політика не призвела до ще більш катастрофічних наслідків", - наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як зазначається, уряд Ізраїлю вже назвав заяви Лаврова "жахливою історичною помилкою".

"Висловлюємо солідарність із єврейським народом. Закликаємо уряди всіх держав світу надати рішучу відповідь РФ: ще більше її ізолювати, накласти ембарго на російську нафту і газ, які позбавлять російську воєнну машину фінансових ресурсів, збільшити військову, фінансову та гуманітарну допомогу для України, чий народ зараз героїчно протистоїть російському злу", - йдеться у заяві.

У документі наголошується, що Росія вже занадто глибоко загрузнула в своїх нісенітницях, виправдовуючи варварську агресію проти України.

Скандальна заява Лаврова про Гітлера та євреїв: з чого все почалося

Як повідомляв УНІАН, під час інтерв'ю телекомпанії Mediaset Лавров назвав євреїв "найбільшими антисемітами" та заявив, що "у Гітлера була єврейська кров".

"Він (Зеленський) висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він - єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. У сім'ї не без виродка, як у нас кажуть", - сказав Лавров.

У відповідь на таку заяву в ОП заявили, що намагаючись переписати історію, Москва шукає аргументи для виправдання масових убивств українців.