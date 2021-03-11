Тільки люди старше 18 років, які мають дозвіл, зможуть вирощувати, зберігати або вживати марихуану.

Нижня палата парламенту Мексики схвалила законопроект, який скасовує кримінальну відповідальність за використання канабісу в рекреаційних, медичних і наукових цілях.

Читайте такожКонгрес США схвалив "План порятунку Америки" на $1,9 трильйонаПро це пише Reuters.

За закон проголосували 316 депутатів, 127 висловилися проти.

Законопроект допускає п'ять типів ліцензій на вирощування, переробку, продаж, дослідження, експорт або імпорт марихуани.

Тільки люди старше 18 років, які мають дозвіл, зможуть вирощувати, зберігати або вживати її.

"Сьогодні ми творимо історію", - сказав Сімей Олвера, депутат від правлячої партії Лопеса Обрадора Морена, на якому була маска з надрукованім на ній листям марихуани.

Президент Лопес Обрадор стверджував, що декриміналізація канабісу та інших наркотиків може допомогти в боротьбі з наркокартелями Мексики.

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Автор: Людмила Жерновська