Греція вже почала готуватися до небезпеки та проводити додаткові заходи.

У липні минулого року в сосновому лісі на грецькому острові Родос сталася масштабна пожежа. Коли рятувальники прибули на місце події, то полум'я вже здіймалося над деревами до нічного неба. Пожежникам потрібно було діяти швидко, проте густа рослинність на лісовій підстилці не дозволила цього зробити, пише Reuters.

Внаслідок того, що команди не змогли підібратися ближче, вогонь поширився та за декілька днів охопив середземноморський острів, через що 19 тисяч людей були змушені тікати. Тоді сталася одна з найбільших евакуацій внаслідок катастрофи в історії Греції.

"Ви коли-небудь пробували йти через ліс, який не вирубували більше 10 років? Це дуже важко", - зазначив пожежник Нікос Карпатакіс, який був на місці події. Відео дня

Через зміну клімату лісові пожежі стають все більш небезпечними на півдні Європи, тому з наближенням літа Греція розробила нову доктрину для стримування збитків, розгортання додаткової пожежної машини на кожну нову пожежу, пришвидшення повітряної підтримки та розчищення лісів.

Проте пожежники та експерти наголосили, що ця ініціатива не вирішить недоліки у плануванні та запобіганні пожеж, тому на Грецію чекає ще більше руйнівних наслідків.

"Ми чіпляємося за доктрину, яка наполягає на гасінні пожеж, замість того, щоб прийняти інтегровану стратегію управління пожежами", - зауважив пожежний метеоролог з Афінської національної обсерваторії Теодор Джаннарос.

Крім того, у минулому році через спеку лісові пожежі сталися на значних територіях Португалії, Франції, Іспанії та Італії, внаслідок чого загинули десятки людей.

Також у виданні розповіли, що в серпні 2023 року у північному регіоні Еврос внаслідок пожежі було знищено територію, яка більша за Нью-Йорк. Крім того, тоді загинуло щонайменше 20 людей. Така пожежа стала найсмертоноснішою у Європі за 2023 рік. У цьому році пожежі почалися раніше, ніж очікувалося, одна сталася у березні в гірській місцевості, яка здебільшого вкрита снігом.

"Це буде дуже важкий сезон лісових пожеж. Зміна клімату вже тут", - зазначив Reuters міністр з питань кліматичної кризи та цивільного захисту Василіс Кікіліас.

Водночас Греція все ж зробила кроки, аби боротися з лісовими пожежами. у країні побудували протипожежні розриви навколо стовпів електропередач у лісових районах та активізували навчання. У 2024 році додатково найняли приблизно 700 додаткових лісових рейнджерів.

Крім того, Міністерство охорони навколишнього середовища Греції повідомило, що працівники очистили 12 тисяч гектарів лісу з 2022 року та ще 7 тисяч буде завершено до кінця травня.

"Вперше за 50 років ми входимо в ліси і будуємо протипожежні зони. Звичайно, це не буде зроблено відразу по всій Греції, але це хороший початок", - додав Кікіліас.

Також Греція уклала тендери на закупівлю понад 1000 пожежних машин, семи літаків DHC-515 та планує встановити датчики для виявлення диму.

Своєю чергою експерти занепокоєні, що цього не буде достатньо. За їхніми словами, більшу частину грошей варто витратити на створення корпусу фахівців з лісових пожеж, які зможуть складати карти ризиків та аналізувати, як пожежі можуть розширюватися. Також експерти рекомендують використовувати методи боротьби з пожежами, якими користуються в інших частинах світу.

Боротьба з лісовими пожежами у світі

Як писав УНІАН, штучний інтелект може стати союзником людей для боротьби з лісовими пожежами. Його використання в цій галузі може стати можливим вже в найближчі роки. Експерти стверджують, що нинішніх моделей і тактик, які використовують пожежники, наразі недостатньо, аби стримувати величезні пожежі, які стаються по всій планеті.

Також повідомлялось, що через лісові пожежі в Сибірі щороку гинуть десятки тисяч китайців і японців. Екологи зазначають, що аерозольні викиди від лісових пожеж дають охолоджувальний ефект не лише над Сибіром, а й над Північним Льодовитим океаном і Канадською Арктикою.

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