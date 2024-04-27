Економічні збитки оцінюють у десятки мільярдів доларів на рік.

Масштабні лісові пожежі не тільки завдають величезної шкоди природним екосистемам, а й шкодять економіці та призводять до додаткових смертей людей від погіршення екологічної обстановки. На Заході вчені та економісти активно займаються підрахунком такого збитку від пожеж, але ніхто досі серйозно не вивчав наслідки масштабних пожеж у Сибіру, який контролює РФ.

Група японських екологів вирішила заповнити прогалину в інформації і за допомогою глобальної кліматичної моделі вони оцінили вплив лісових пожеж у Сибіру на забруднення повітря, економіку, смертність і кліматичні умови до 2030 року. Результати опубліковані в журналі Earth's Future.

Для побудови моделі експерти обрали 2004 рік як базовий фон із меншою кількістю викидів і загорянь лісу і 2003 рік, коли рівень викидів був високим через велику кількість пожеж. Дані щодо пожеж аналітики зіставили з показниками середнього ВВП за 2003-2017 роки і статистикою смертності по країнах регіону.

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Шість проведених моделювань показали, що аерозольні викиди від лісових пожеж дають охолоджувальний ефект не тільки над Сибіром, а й над Північним Льодовитим океаном і Канадською Арктикою. Але моделювання показує, що до 2030 року цей ефект зміниться потеплінням скрізь, крім окремих районів у Східному Сибіру.

Автори роботи також підрахували, що забруднення повітря внаслідок лісових пожеж в одній тільки Іркутській області РФ вбиває близько 3000 осіб на рік. А матеріальні збитки від "втрати добробуту" оцінено в 5 мільярдів доларів на рік.

Для Китаю і Японії, куди вітри зносять дим від сибірських пожеж, втрати населення через вищу щільність мешканців оцінюються ще вищими: у середньому 67 і 22 тисячі осіб на рік відповідно. Втрати економіки: 51 і 84 мільярди доларів щорічно.

Автори дослідження підкреслюють, що вони ще не врахували несмертельні наслідки для здоров'я людей, а також "вторинні соціальні наслідки".

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