Пятрас Ауштрявічюс вважає, що не всі на Заході готові до програшу Росії.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заграє з багатьма країнами, бо хоче виглядати лідером, який має вплив. У Москви поки ще є ресурси для війни.

Про це Литовський політик і дипломат, депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявичюса розповів в інтерв'ю Фактам.

"Напевно, важко говорити про різні стратегії перемоги або, скажімо так, закінчення нинішньої агресії Росії проти України, тому що я не знаю, чи можна знайти тих, хто сказав би чітко і впевнено, як це все ще може повернутися. Слід оцінювати всі фактори і їх важливість, і значущість для нас", – зазначив Ауштрявічюса.

При цьому він вважає, що "не всі на Заході готові до програшу Росії, особливо в нинішній період, коли Путін заграє з багатьма, оскільки хоче виглядати лідером, який не вражений і має вплив". Крім того, він вказав, що у Росії є ресурси для ведення війни.

Також він вважає, що соціально-економічна та енергетична ситуація на Заході підштовхує деяких політиків до рішень для закінчення війни.

"Хоча я не вірю, що з його завершенням (конфлікту – УНІАН) ситуація на світових ринках, зокрема енергетичному, відразу стабілізується. Тому, що грають роль і інші фактори", - підсумував дипломат.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін заявив, що Збройні Сили Російської Федерації отримають комплекси гіперзвукових крилатих ракет"Циркон" у найближчі місяці.

Вас також можуть зацікавити новини: