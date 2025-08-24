Лукашенко цинічно побажав 'мирного неба' Україні в День Незалежності

Диктатор заявив про зв'язок українців і білорусів, нагадавши про "дружбу" між народами.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко видав цинічне привітання для України у День Незалежності.

У привітанні, опублікованому пресслужбою диктатора, він заявив, що призначенням білоруського та українського народів – "жити поруч у мирі та злагоді". Він переконує, що Білорусь "і далі залишається відкритою для українців".

"Близьке співіснування встановило між нашими людьми нерозривні кровні зв'язки, закріплені спільною історичною долею, загальними християнськими цінностями та щирою дружбою. Як би не тягнули в різні боки зовнішні сили, Білорусь і далі залишається відкритою для українців. Ми налаштовані на взаємовигідну співпрацю і конструктивний діалог з нашими південними сусідами", – заявив Лукашенко.

Крім того, диктатор цинічно побажав Україні "мирного неба, солідарності і по-справжньому незалежного розвитку". Водночас у привітанні він не згадав про війну, яку Росія розв'язала проти України, зокрема за підтримки Білорусі.

Війна в Україні - позиція Білорусі

Білорусь від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року виступила союзником Москви, надавши свою територію для розміщення російських військ та запуску ракетних ударів по Україні. Хоча білоруська армія безпосередньо не бере участі у бойових діях, режим Олександра Лукашенка надає Кремлю логістичну, політичну та військову підтримку. Мінськ дозволив розміщення російської авіації, систем ППО та навіть тактичної ядерної зброї на своїй території.

Водночас Лукашенко намагається уникати прямої відправки білоруських військових на фронт, побоюючись внутрішньої дестабілізації та втрати контролю. Білоруська опозиція, зокрема Світлана Тихановська, послідовно заявляє, що режим Лукашенка втягнув країну у війну всупереч волі народу.

