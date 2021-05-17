Він підписав закон, який розширює можливості правоохоронців.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон "Про зміну законів з питань забезпечення національної безпеки Республіки Білорусь", який вносить зміни до законів, що регулюють діяльність органів внутрішніх справ і низки інших правоохоронних органів та воєнізованих організацій.

Зокрема, як повідомляє "БелТа", закон наділяє органи внутрішніх справ правом застосовувати бойову і спеціальну техніку під час припинення масових заворушень.

Крім того, документ передбачає, що співробітники правоохоронних органів не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки, якщо таке застосування здійснювалося відповідно до вимог законодавчих актів, що регулюють діяльність цих органів.

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Також у законі конкретизуються підстави для проведення особистого огляду громадян, їх речей і транспортних засобів. Наприклад, дозволяється проведення такого огляду під час затримання.

Співробітникам органів внутрішніх справ дається право забороняти громадянам здійснення відеозапису, кіно- і фотозйомки для проведення процесуальних дій, забезпечення громадського порядку, особистої та громадської безпеки, а також забороняти вести звуко- і відеозапис оточення, зокрема громадян при виконанні службових обов'язків.

Основні положення закону набирають чинності через місяць після його офіційного опублікування.

Вибори та протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента - Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, відкривали політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі "розхитують ззовні", зокрема з Польщі, Литви, України та США.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня минулого року в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановская змушена була покинути Білорусь через політичні переслідування.

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Автор: Катерина Комолова