17 квітня Олександр Лукашенко повідомив про замах, що готувався на нього і його синів.

Олександр Лукашенко заявив, що планує підписати декрет про перехід Раді безпеки Білорусі президентських повноважень у разі, якщо в країні виникне така необхідність, зокрема, якщо його "застрелять".

Як повідомляє БЕЛТ, про це Лукашенко заявив сьогодні журналістам під час відвідування Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника.

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Лукашенко пояснив, що анонсовані ним рішення стосуватимуться виключно внутрішньої ситуації в країні й дадуть відповідь на питання: "що якщо опонентам влади вдасться замах на президента".

"Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу найближчими днями декрет, як буде вибудувана влада в Білорусі. Президента застрелили - на завтра Рада безпеки буде наділена повноваженнями. Треба запроваджувати надзвичайний стан миттєво, аж до військового, якщо хтось на кордоні ворухнеться. І Рада безпеки має ухвалювати рішення. Тому я говорив, що підпишу цей декрет і визначу, хто керуватиме країною "якщо раптом", - заявив Лукашенко.

При цьому він зазначив, що така необхідність навряд чи настане, але втрачати пильність не можна.

"Я маю передбачити все. Тому буде підписаний цей декрет. У нас буде фактично колективний президент у вигляді Ради безпеки. Так, голова буде: коли немає президента, виконує обов'язки прем'єр. Він головуватиме, але всі рішення ухвалюватимуться таємним голосуванням, щоб не було тиску..." - підкреслив Лукашенко.

Він додав, що рішення про ухвалення подібного декрету було прийняте ним давно.

"Коли це все розгорталося. А не те що я хочу комусь щось здати або передати. Хлопці, ніколи цього не буде. Я готовий на все, але тільки щоб зберегти мою і вашу країну", - заявив Лукашенко.

Як повідомляли ЗМІ, 17 квітня Лукашенко повідомив про підготовлюваний замах на нього і його синів. У КДБ Білорусі уточнили, що змовники планували збройний заколот, насильницьке захоплення влади та вбивство президента, а також членів його сім'ї. Лукашенко заявив, що в організації перевороту брали участь іноземні спецслужби.

За підозрою в замаху на Лукашенка затримали чотирьох осіб.

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Автор: Віталій Саєнко