Водночас Литва через мігрантів запроваджує з 10 листопада надзвичайний стан у прикордонній зоні.

Ситуація зі скупченням мігрантів на білорусько-польському кордоні загрожує безпеці та стабільності всього Євросоюзу.

Про це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав сьогодні у Twitter.

"Охорона польського кордону є нашим національним інтересом. Але сьогодні під загрозою стабільність і безпека всього ЄС. Ця гібридна атака режиму Лукашенка спрямована проти всіх нас. Ми не будемо лякатися і будемо захищати мир в Європі разом із нашими партнерами з НАТО та ЄС", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, через міграційну кризу на зовнішніх кордонах ЄС з Білоруссю надзвичайний стан у прикордонній зоні з півночі 10 листопада запроваджує Литва.

Як пише DW, уряд схвалив відповідну пропозицію МВС та передав її на розгляд парламенту країни.

Режим надзвичайного стану діятиме місяць уздовж усього литовсько-білоруського кордону, в пунктах реєстрації та утримання біженців, а також навколо них. Напередодні в одному з таких пунктів сталися заворушення, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

"Ми бачимо, що відбувається на польсько-білоруському кордоні, і це, звісно, означає, що нам потрібно готуватися до таких самих вторгнень і нападів", - заявила глава МВС Литви Агне Білотайте.

Вона вказала, що необхідно посилити безпеку кордонів. Свої плани міністерка має намір обговорити і з німецьким колегою Горстом Зеегофером.

Як повідомляв УНІАН, зранку у вівторок Польща на невизначений час закрила прикордонний перехід з Білоруссю у пункті пропуску "Кузниця" через напружену ситуацію з мігрантами.

Другу добу велика кількість мігрантів, які мали намір потрапити через Білорусь до ЄС, перебувають поблизу кордону з Польщею. Напередодні влада Польщі розпорядилась посилити охорону кордону з Білоруссю. За даними польської сторони, люди перебували під контролем озброєних білоруських підрозділів, які визначали напрямок руху мігрантів.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС.

Польський парламент проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Зміни в законі передбачають, що затримані на місці мігранти, які незаконно перетинають кордон, повинні покинути територію Польщі. Їм також може бути заборонений в'їзд в країну на термін від шести місяців до трьох років. Після прийняття поправки до закону парламент також схвалив будівництво прикордонної споруди вартістю 353 млн євро, яка має бути обладнана датчиками руху.

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Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі та Білорусі вже загинули кілька мігрантів.

Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів із території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Лукашенко оголосив наприкінці травня, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС - так офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій Заходу проти Білорусі.

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Автор: Інна Андаліцька